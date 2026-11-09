Дзюдо без границ: звезды мирового спорта устроили праздник в Лужниках

В Москве состоялся Большой финал Fonbet Континентальной лиги.

Увлекательный формат «стенка на стенку» с участием десяти мужских и восьми женских команд, в составе которых чемпионы мира и Олимпийских игр, в том числе из-за рубежа, мощное выступление певицы Bearwolf, головокружительные трюки воздушных гимнасток, розыгрыши ценных призов — ради всего этого москвичи и гости столицы до отказа заполнили в субботу Международный центр самбо в Лужниках.

«У нас большой праздник дзюдо, и я очень рад за болельщиков, у которых есть уникальная возможность стать свидетелями борьбы звезд мирового уровня, — сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — Мы посчитали — на всех участников финала Континентальной лиги, наших и иностранных, приходится около 70 медалей различного достоинства самых престижных мировых турниров!»

Благодаря дипломатической работе санкции в отношении российского спорта в последние месяцы ослабевают, но в нашей стране международные соревнования все еще проходят реже, чем хотелось бы. Можно без риска ошибиться заявить, что Fonbet Континентальная лига дзюдо в настоящее время самый представительный турнир по олимпийскому виду спорта в России.

«Мы всегда говорим, что мировая семья дзюдо уникальна — у нас нет границ и противоречий, которые, к сожалению, имеются между правительствами стран», — подчеркнул Соловейчик.

В мужской сетке максимально усилился легионерами челябинский «Конар». Медалисты Олимпиад и чемпионатов мира Сомон Махмадбеков, Обид Джебов (оба — Таджикистан), азербайджанец Ушанги Кокаури — с таким составом уральцы изначально претендовали на титул. В четвертьфинале «Конар» победил прошлогоднего чемпиона — петербургский «Турбостроитель», в полуфинале прошел «Локомотив» из Кабардино-Балкарии.

По второй половине турнирной сетки уверенно шел «Ахмат». Клуб из столицы Чеченской Республики во главе с призером Игр в Токио Тамерланом Башаевым начал с победы над командой «Турбостроитель-1», а в полуфинале взял верх над еще одним фаворитом — коллективом «Урал — Западная Сибирь» с олимпийским чемпионом азербайджанцем Хидаятом Гейдаровым в составе.

Решающая встреча «Ахмата» и «Конара» завершилась со счетом 3:0, но это не показатель — каждая схватка уходила в «голден скор». Первые два балла «Ахмату» принесли чемпионы России этого года Исмаил Мисиров и Магомед Маштаев, а точку в противостоянии поставил призер «Больших шлемов» Абдул-Керим Тасуев, дожавший Махмадбекова. Команда из Чеченской Республики, побеждавшая в самой первой Fonbet Континентальной лиге дзюдо, вернула чемпионский титул!

«Здорово, что турнир такого масштаба проходит в Москве, — отметил Башаев. — Считаю, что таких турниров должно быть больше, потому что у нас есть и инфраструктура, и интерес людей. Конечно, было приятно победить. Команда у нас опытная, регалии соперников не пугают, мы знаем, что коллективный дух и стремление к успеху сильнее, чем техника и физическая сила».

В Женской лиге дзюдо в финале встретились «Родина» из Свердловской области и «Мехмаш» из Тульской области. Дзюдоистки с Урала впервые в истории стали обладательницами чемпионского кубка. Бронзовые награды завоевали «Придонье Топ Тим» из Волгоградской области и петербургский «Турбостроитель».

Общий призовой фонд турнира составил 10 миллионов 540 тысяч рублей. Победители получили 1 миллион 850 тысяч, серебряные призеры — 1 миллион 420 тысяч, бронзовые — 635 тысяч. Остальным коллективам вручили чеки на 365 тысяч. Специальных наград — чеков на 300 тысяч рублей от компании Fonbet «Герой дня» и «Иппон дня» удостоены Магомед Маштаев и Александра Бабинцева, а также Дарья Кузьмина и Астемир Абазов соответственно.

«Финал Континентальной лиги дзюдо стал настоящим праздником спорта как для участников, так и для всех болельщиков, — сказал генеральный директор компании Fonbet Александр Парамонов. — Напряженная борьба, полные трибуны и неистовая поддержка зрителей говорят о том, что дзюдо продолжает развиваться и с каждым разом становится все более любимым спортом не только среди занимающихся, но и среди болельщиков. Компания Fonbet ежегодно поддерживает этот международный турнир, поскольку мы видим тут важную стратегическую задачу — содействие отечественному спорту. Особенно значимо это в последние годы, когда подобные соревнования были редкой возможностью для российских атлетов выступать на международном уровне».

Андрей Симоненко