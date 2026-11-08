Золото под триколором: Россия выиграла командный ЧЕ по дзюдо

В финале в Белграде российская сборная разгромила Грузию — 4:1.

Сборная России по дзюдо впервые за семь лет выиграла командный чемпионат Европы: 7 ноября в Белграде россияне победили в финале сборную Грузии со счетом 4:1 и во второй раз стали сильнейшими на континенте в смешанном командном турнире. Предыдущее золото было завоевано в 2019 году на Европейских играх в Минске. На этот раз российские спортсмены прошли весь турнир, уступив соперникам лишь в одной из проведенных схваток, а на церемонии награждения подняли национальный флаг и услышали гимн России.

Особые правила

Речь идет не о привычном личном чемпионате Европы, на котором дзюдоисты борются за медали в отдельных весовых категориях. В Белграде разыгрывался один титул среди смешанных сборных: в каждой встрече участвуют по трое мужчин и три женщины, а победителем становится команда, первой выигравшая четыре схватки. Женщины выступают в категориях до 57, до 70 и свыше 70 кг, мужчины — до 73, до 90 и свыше 90 кг. Если после шести поединков счет равный, решающую категорию определяет жеребьевка, и ее представители вновь выходят на татами.

Сборная могла заявить по два спортсмена на каждый из шести весов и менять состав между встречами, поэтому успех зависит не только от мастерства отдельных дзюдоистов, но и от распределения сил и выбора участников конкретного противостояния. Смешанные команды дебютировали в олимпийской программе в Токио в 2021 году, а теперь за командные европейские старты начисляют и рейтинговые очки, учитываемые на пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. В Белграде эти очки будут учитываться с коэффициентом 0,5.

На чемпионат в сербскую столицу приехали 13 сборных и 113 дзюдоистов. Соревнования прошли во Дворце спорта имени Александра Николича. Белград уже принимал мировое первенство в 1989 году и личный чемпионат Европы в 2007-м, однако турнир смешанных сборных такого уровня проводился здесь впервые. Всего с момента появления нового формата в 2018 году состоялось восемь командных чемпионатов Европы. Первый прошел в Екатеринбурге, где победила Германия, а Россия завоевала бронзу.

Через год россияне выиграли турнир в Минске, затем в 2021-м снова заняли третье место. После отстранения от международных стартов сборная пропустила командные чемпионаты Европы 2022-2024 годов и вернулась в 2025-м, взяв бронзу в Подгорице. Победителем тогда стала Грузия, завоевавшая свое третье золото в смешанном формате после титулов 2021 и 2023 годов. Франция выигрывала в 2022-м и 2024-м. Таким образом, в Белграде российской команде предстояло прервать собственную семилетнюю серию без золота и обыграть действующего чемпиона.

В заявку России вошли 12 дзюдоистов — по два представителя на каждую категорию. Женскую часть составили Ирина Зуева и Ольга Мухина (до 57 кг), Тамара Лищенко и Камила Бадурова (до 70 кг), Элис Старцева и Дарья Речкалова (свыше 70 кг). В мужскую вошли Шамиль Зилфикаров и Буян-Херел Санаа (до 73 кг), Тимур Арбузов и Егор Андони (до 90 кг), Валерий Ендовицкий и Денис Батчаев (свыше 90 кг). Все они стали обладателями командного золота, хотя непосредственно в финале участвовали только шесть представителей сборной.

В составе выделялся Арбузов, чемпион мира 2025 года и двукратный чемпион Европы в категории до 81 кг, который в Белграде выступал уже в весе до 90 кг. Ендовицкий в апреле завоевал бронзу личного чемпионата Европы в Тбилиси, а Лищенко годом ранее помогла России получить командную бронзу в Подгорице. Старший тренер сборной олимпийский чемпион Арсен Галстян еще до начала турнира говорил ТАСС, что команда приехала только побеждать, и отдельно рассчитывал услышать гимн России в честь победителей.

12:1

Благодаря результатам жеребьевки российские дзюдоисты пропускали первый круг и начали с четвертьфинала. Их соперником стала Австрия, которой до этого пришлось провести семь поединков против Украины: после счета 3:3 дополнительную схватку выиграла Лиза Третняк. Во встрече с Россией такого сценария уже не получилось. Четыре победы подряд принесли нашей сборной итоговые 4:0, и в двух оставшихся категориях бороться не пришлось. Австрийцы позднее уступили Германии в утешительном раунде со счетом 1:4 и заняли седьмое место.

Полуфинал против Турции представлялся более сложным испытанием: турецкая сборная начала день разгромом Греции (4:0), а затем выбила Германию (4:1). Однако россияне снова завершили противостояние за четыре схватки. Первым вышел Арбузов, который встретился с Эмиром Салимом Ари. Тимур сначала заработал «юко», а ближе к середине поединка провел бросок на «иппон». После следующих двух побед счет стал 3:0, и Ирина Зуева поставила точку в противостоянии, оказавшись сильнее Айшенур Карадаг. Вторые подряд 4:0 означали, что к финалу россияне подошли без единого поражения на татами.

Сборная Грузии провела значительно больше времени в борьбе. В четвертьфинале она обыграла Венгрию со счетом 4:2, а в полуфинале встретилась с Францией. Грузины вели 3:1, но Лаша Шавдатуашвили получил третье предупреждение на последней секунде схватки с Максимом Гобером. Французы сравняли счет — 3:3, после чего жребий назначил дополнительный поединок в том же весе до 73 кг. Шавдатуашвили снова встретился с Гобером и на этот раз победил в дополнительное время, обеспечив Грузии выход в финал — 4:3.

В решающей встрече соперник России оказался не в полном составе. Грузия не выставила участницу в женской категории свыше 70 кг, поэтому Элис Старцева получила победу без борьбы. Счет 1:0 возник еще до первого реального поединка. Это важная деталь итоговых 4:1: российская команда выиграла на татами три схватки, одну уступила и еще один балл получила технически. Однако такой старт не гарантировал золота, поскольку у грузин оставались чемпионы мира и олимпийские медалисты в других весах.

Первым на татами в тяжелой мужской категории вышел Валерий Ендовицкий, которому противостоял Иракли Деметрашвили. Грузин начал успешнее и получил оценку «юко», но сохранить преимущество не смог. Примерно за минуту до конца основного времени Ендовицкий провел зацеп снаружи, «ко-сото-гакэ», и уложил соперника на «иппон». Досрочная победа довела счет матча до 2:0 и позволила россиянам приблизиться к титулу без необходимости рассчитывать на дополнительную схватку.

Следующей выступала Ирина Зуева, а напротив нее стояла Этери Липартелиани — чемпионка мира 2025 года, серебряный призер чемпионата мира 2026-го и действующая чемпионка Европы в весе до 57 кг. До последней минуты ни одной из спортсменок не удавалось получить решающее преимущество. Затем Зуева заработала «юко» контратакой, а следом еще одно — зацепом изнутри. Липартелиани не успела отыграть отставание, и Россия повела 3:0. Победа над одной из сильнейших соперниц в грузинском составе стала одним из определяющих результатов финала.

Завершить матч уже в следующем поединке мог Буян-Херел Санаа. Ему противостоял Лаша Шавдатуашвили — олимпийский чемпион Лондона-2012, серебряный призер Токио-2020 и победитель личного чемпионата Европы нынешнего года. К третьей минуте оба спортсмена получили по два предупреждения, поэтому любая новая ошибка могла решить схватку. Вместо этого исход определил прием в стойке: на последних секундах грузин провел зацеп изнутри и получил «юко». Он сократил разрыв до 3:1, но права на следующую ошибку у сборной Грузии уже не было.

В категории до 70 кг Тамара Лищенко встретилась с Нино Гулбани. Россиянка, выигравшая чемпионат Европы по самбо в 2022 году, не смогла быстро захватить преимущество: к заключительной минуте у Гулбани было два предупреждения, у Лищенко — одно. Примерно за 30 секунд до конца россиянка поймала соперницу на контратаке и получила «юко». Оставшегося времени грузинке не хватило, а четвертая победа сборной России завершила командный финал — 4:1. Тимуру Арбузову, заявленному на шестую схватку, выходить на татами уже не потребовалось.

За три встречи в Белграде российская сборная добилась результатов 4:0, 4:0 и 4:1. В четвертьфинале и полуфинале она выиграла все восемь проведенных поединков, в финале добавила три победы непосредственно на татами и технический балл в тяжелой женской категории. Единственным россиянином, проигравшим схватку за день, оказался Санаа, причем уступил он действующему чемпиону Европы приемом в последние секунды. Такая статистика точнее описывает ход турнира, чем один лишь счет финала.

Бронзовые медали в Белграде достались Турции и Франции. Турецкая команда после поражения от России обыграла хозяев турнира — сербов — со счетом 4:1. Французы после упущенного финала встретились с Германией и победили 3:2. В этой встрече произошла редкая ситуация: в категории до 57 кг обе соперницы получили по три предупреждения, были дисквалифицированы, и очко не досталось ни одной сборной. Грузия и Франция за день участвовали в дополнительных схватках при счете 3:3, тогда как россиянам ни разу не потребовался седьмой поединок.

Предыдущий крупный командный старт Россия завершила с серебром. В октябре на чемпионате мира в Баку россияне впервые вышли в финал соревнований смешанных сборных, где проиграли Японии со счетом 1:4. В Белграде им не пришлось встречаться с японцами — те не участвуют в европейском первенстве, — зато соперником стала Грузия, чемпион Европы 2025 года и бронзовый призер последнего чемпионата мира. Победа над таким составом дала сборной второй континентальный титул и продолжила серию призовых результатов после возвращения на международные командные турниры.

При этом белградское золото не следует смешивать с медальным зачетом личного чемпионата Европы, который состоялся в апреле в Тбилиси. Там россияне выиграли семь наград: золотые — Мурад Чопанов и Тимур Арбузов, серебряную — Сабина Гилязова, бронзовые — Марина Воробьева, Мадина Таймазова, Арман Адамян и Валерий Ендовицкий. В Белграде был только один комплект командных наград: золото получила Россия, серебро — Грузия, бронзу — Турция и Франция. Поэтому все 12 заявленных российских участников относятся к победителям именно командного турнира.

Белградское награждение прошло с российской символикой. Международная федерация дзюдо вернула спортсменам право выступать под государственным флагом, со своим гимном и национальными обозначениями 27 ноября 2025 года, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби. Весной россияне уже использовали эти права на личном чемпионате Европы в Тбилиси, осенью — на чемпионате мира в Баку. После победы над Грузией в Белграде на церемонии вновь подняли российский триколор и исполнили гимн России — впервые за семь лет в честь победителя европейского первенства смешанных команд.