Россия выиграла серебро командного ЧМ по дзюдо. В финале наших спортсменов остановили грозные японцы

Сборная завершила турнир в Баку с 6 медалями.

Сборная России по дзюдо стала серебряным призером смешанного командного турнира на чемпионате мира в Баку. В финале национальная команда уступила Японии со счетом 1:4, единственное очко принес Тамерлан Башаев. Эта награда стала шестой для коллектива в Азербайджане: ранее были выиграны золото и четыре бронзы в личных соревнованиях.

Как сборная дошла до финала

Командный турнир проходил 11 октября и закрывал программу ЧМ. Россия начала день уверенно: сначала победила ОАЭ — 4:1, а затем без осечек прошла непростую Южную Корею — 4:0.

Настоящая борьба за медали началась с четвертьфинала, где наши дзюдоисты встретились с французами — победителями Олимпийских игр-2024. Матч дошел до дополнительной схватки: при счете 3:3 Мансур Лорсанов одолел Алексу Митровича и вывел команду в полуфинал.

Следующим соперником стал Узбекистан, представители которого этапом ранее выбили сборную Грузии — чемпиона прошлого ЧМ. Здесь снова понадобилась решающая схватка. Очки России принесли Тамара Лищенко, Дарья Речкалова и Инал Тасоев, а Буян-Херел Санаа, Мансур Лорсанов и Наталья Елкина уступили — 3:3.

Жребий вновь отправил на татами опытного Тасоева, и он успешно справился с Музаффарбеком Туробоевым.

В решающем матче Россия боролась с Японией. К сожалению, составить конкуренцию лидерам медального зачета не удалось: единственную победу у россиян одержал Тамерлан Башаев в категории свыше 90 кг. Представители Страны восходящего солнца взяли верх со счетом 4:1.

Тасоев после турнира признал: команда заслуживала золота, но допустила немало ошибок, над которыми будет трудиться в дальнейшем.



«Было очень приятно работать с ребятами в одной команде, бороться бок о бок с ними, — поделился 28-летний дзюдоист с «Матч ТВ». — Они большие молодцы. По тому, как выкладывались, могу сказать: заслуживали сегодня золотой медали. Я это говорю от себя. Но серебро тоже неплохо. Мы увидели очень много ошибок, над которыми нужно будет поработать.

Ребята молодые, никогда не были на этом месте. Я уже знаю, каково это, поэтому пытался их подбодрить, как-то разбудить, мотивировать. Настраивал, разминал, помогал чем мог. На то я и старше, чтобы помогать младшим сокомандникам».

Инал Тасоев. Фото Global Look Press

Пять медалей в личных соревнованиях

До командного турнира сборная России собрала в Азербайджане пять медалей: одну золотую и четыре бронзовые. Главный результат — победа Тасоева в категории свыше 100 кг.

В финале наш дзюдоист победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури и стал трехкратным чемпионом мира.

«Я долго этого ждал, очень сильно хотел, чтобы у моей команды была золотая медаль. Это наша общая победа с моей командой, с теми, с кем я сюда приехал. Это и мои личные тренеры, и все специалисты, которые помогали мне на сборах», — говорил Тасоев «Матч ТВ».

Бронзовые медали ЧМ в личных соревнованиях выиграли Сабина Гилязова в категории до 48 кг, Мадина Таймазова (до 70 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг). Примечательно, что сразу три награды завоевали представители женской сборной страны. Это произошло впервые в истории.



В общем зачете чемпионата мира лидером стала Япония: у нее восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Россия, выступавшая в Баку с национальным флагом и гимном впервые с 2019 года, с шестью медалями расположилась на пятой строчке. Выше Грузия, Азербайджан и Испания.