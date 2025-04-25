Россияне зажигают на ЧЕ по дзюдо: взяли первое золото. У самбистов тоже все отлично

Возвращаемся красиво.

Сборная России завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория). Триумфатором стал 22-летний Данил Лаврентьев — в финале спортсмен из Кургана победил итальянца Мануэля Ломбардо, применив удержание в партере. Бронзу в этой категории взяли француз Жоан-Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.

Победа над принципиальным соперником

После поединка Лаврентьев поделился радостными эмоциями: «Я очень счастлив! Давно не стоял на первой ступени пьедестала, а сегодня стал сильнейшим на чемпионате Европы. Я очень благодарен команде, тренерам, родителям, близким, друзьям за поддержку — они всегда в меня верили. Я ставил себе цель — взять золото на ЧЕ, и я ее достиг. Впереди — мир. Цель такая же! Я становлюсь старше, набираюсь опыта и сил. Я имею план и следую ему, добиваюсь того, чего хочу. На сборах в Тюмени стоял в паре с нашим супертяжем Валерой Ендовицким. И он с трудом мог меня бросить. Тогда я понял: если сложно спортсмену из категории свыше 100 кг, то тем, кто в 73 кг, вообще нереально. С таким настроем и выходил на татами в Черногории», — цитирует Лаврентьева сайт Федерации дзюдо России.

Отдельно чемпион Европы высказался о Ломбардо — ранее россиянин дважды состязался с итальянцем и оба раза уступил. «Мануэль был для меня принципиальным соперником. Я просто не мог проиграть ему в третий раз! Наверное, я бы сошел с ума, если бы это случилось. Жаль, что Хейдаров снялся с турнира, — хотел и с ним побороться и взять реванш за финал Загреба. Тогда я был расстроен своей борьбой, а сегодня, пожалуй, впервые испытываю удовлетворение от выступления.

Сегодня я был в очень хорошей форме, как физической, так и психологической. Устал все время быть вторым и рад, что все задуманное получилось. Я сильно уставал на подготовке, а на турнире даже не почувствовал напряжения — даже мышцы не болят! Надеюсь, открыл для нашей команды золотую дорогу и в следующие дни ребята продолжат начатое мной. Очень хочу бороться в командном турнире и помочь своей сборной победить. Сейчас сниму золото с шеи и забуду, что я чемпион, а завтра буду работать дальше, усердно трудиться и идти к своей новой большой цели», — сказал дзюдоист.

Отметим, что золото Лаврентьева — первое в Подгорице для российской команды и первое для наших спортсменов в этом весе на чемпионатах Европы с 2007 года. Последним победителем был Саламу Межидов.

Кроме Данила медали также завоевали двое россиян — серебряными призерами турнира стали Аюб Блиев (до 60 кг) и Мурад Чопанов (до 66 кг). Наша команда выступает на турнире под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Мурад Чопанов и Дайки Буба. Фото AFP

Впереди — командный турнир

Чемпионат Европы в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В последний день состоится командный турнир — Россия допущена туда впервые за несколько лет. Об этом стало известно в начале апреля.

У нашей команды большие планы: «Именно здесь все лидеры — Азербайджан, Франция, Грузия — в принципе приедут в оптимальных составах, с олимпийскими чемпионами, с призерами Игр, поэтому действительно этот чемпионат будет очень интересный. У нас давно не было командных соревнований. Сейчас это очень важная дисциплина, потому что она является олимпийской. Шансы у нас очень хорошие, посмотрим, как ребята справятся с волнением и личными соревнованиями. Потому что это очень тяжелый и ответственный турнир — чемпионат Европы», — сказал спортивный директор ФДР Кирилл Денисов в эфире «Матч ТВ».

Данил Лаврентьев (второй слева), Мануэль Ломбардо, Жоан-Бенжамен Габа и Рашид Мамедалиев. Фото AFP

Самбисты также стремятся к победе

Российские борцы в полном порядке и на чемпионате Европы по самбо в Лимасоле (Кипр), проходящем параллельно с ЧЕ по дзюдо. Там национальная команда также уже добилась успехов.

В первый день наши спортсмены выиграли шесть золотых медалей: в боевом самбо отличились Алдар Намсараев (до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном самбо первые места в своих весовых категориях заняли Денис Калинин (до 79 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и Дарья Кузьмина (до 59 кг). Также одна серебряная медаль в спортивном самбо на счету Софии Емелюковой (до 50 кг).

Во второй день соревнований медалей стало еще больше: золото в спортивном самбо на счету Павла Иванова (весовая категория до 58 кг), Али Турсунова (до 71 кг), Сергея Рябова (до 88 кг) и Степана Солдатенкова (свыше 98 кг). В боевом самбо победу одержал Павел Пантелеев (до 64 кг). Кроме того, там же серебро выиграл Алексей Иванов (до 79 кг), бронзу — Магомед Гасанов (до 98 кг).

Чемпионат Европы по самбо проходит с 23 по 27 апреля, российская команда на нем представлена в нейтральном статусе.