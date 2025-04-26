Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по дзюдо! Осталось взять золото в командном турнире

Самбисты тоже в порядке .

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет чемпионата Европы в Подгорице (Черногория). Наши спортсмены завоевали три золотые медали, а также три серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Франции (3-2-5), третье — команда Грузии (2-2-0).

Триумф дзюдоистов

Индивидуальный турнир в Подгорице завершился 26 апреля. Чемпионами Европы в составе сборной России стали Данил Лаврентьев (весовая категория до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Серебряные медали завоевали Мурад Чопанов (до 66 кг), Аюб Блиев (до 60 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Бронзу выиграла Элис Старцева (78+ кг).

В последний день турнира в финале свыше 100 килограммов сошлись сразу два россиянина — трехкратный чемпион мира Тасоев боролся с Ендовицким. И все же опыт взял верх. Тем не менее оба остались довольны результатом.

В команде на турнире отличная атмосфера. Так, Арбузов поблагодарил Лаврентьева за поддержку. «Очень сильно хотел завоевать золотую медаль. С официальных стартов — чемпионатов России и мира — все время привозил серебро, и оно мне порядком поднадоело! Радостно на душе, что сегодня получилось выиграть... Спасибо за поддержку Данилу Лаврентьеву. Вчера он стал чемпионом, а сегодня утром приехал в зал и помог мне размяться. Как-то на одной Европе мы с ним жили в одном номере и оба проиграли, а в Черногории, спустя полтора года, оба с золотыми медалями», — цитирует спортсмена сайт ФДР.

Лаврентьев тем временем ставит перед собой амбициозные цели на будущее. «Я очень счастлив! Давно не стоял на первой ступени пьедестала, а сегодня стал сильнейшим на чемпионате Европы. Я очень благодарен команде, тренерам, родителям, близким, друзьям за поддержку — они всегда в меня верили. Я ставил себе цель — взять золото на ЧЕ, и я ее достиг. Впереди — мир. Цель такая же!» — рассказал Данил пресс-службе федерации.

27 апреля в Подгорице состоится командный турнир по дзюдо, куда сборную России допустили впервые за несколько лет. У наших спортсменов на него большие планы.

«Именно здесь все лидеры: Азербайджан, Франция, Грузия. В принципе, приедут в оптимальных составах, с олимпийскими чемпионами, с призерами Игр, поэтому действительно этот чемпионат будет очень интересный. У нас давно не было командных соревнований. Сейчас это очень важная дисциплина, потому что она является олимпийской. Шансы у нас очень хорошие, посмотрим, как ребята справятся с волнением и личными соревнованиями. Потому что это очень тяжелый и ответственный турнир — чемпионат Европы», — сказал спортивный директор ФДР Кирилл Денисов в эфире «Матч ТВ».

Кирилл Денисов. Фото Global Look Press

Самбисты и борцы не отстают

Дзюдоисты отлично выступили на чемпионате Европы, но представители других видов единоборств не отстают. На прошедшем ЧЕ по самбо в Лимассоле (Кипр) российские спортсмены тоже заняли первое место в общекомандном медальном зачете.

Всего на счету наших спортсменов 11 золотых медалей, три серебряные и две бронзы. В спортивном самбо чемпионами Европы стали Павел Иванов (до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Денис Калинин (до 79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и Степан Солдатенков (98+ кг). Среди женщин золотой медалисткой стала Дарья Кузьмина (до 59 кг), серебро взяли Софья Емелюкова (до 50 кг) и Диана Гамидова (до 65 кг). У Анастасии Поликарповой (до 54 кг) — бронза.

В боевом самбо золото выиграли Алдар Намсараев (до 58 кг), Павел Пантелеев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин ( до 98 кг), серебро — Алексей Иванов (до 79 кг), бронзу — Магомед Гасанов (до 98 кг).

С 7 по 14 апреля в Братиславе прошел ЧЕ по борьбе — там россияне тоже показали класс, выиграв медальный зачет. На их счету 10 золотых наград, две серебряные и пять бронзовых.