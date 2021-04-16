Тренер женской сборной России по дзюдо рассказал об участницах на турнире в Лиссабоне

Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов рассказал о команде, которая будет представлять страну на чемпионате Европы в Лиссабоне.

«Никого нет только в 52 кг, где лидером у нас является Наталья Кузютина — она восстанавливается после операции, это вынужденная ситуация. Из дебютантов у нас только тяжеловес Анжела Гаспарян, но она опытная девочка, готовая бороться на самом высоком уровне, остальные у нас выступали на чемпионатах Европы, кто-то даже не по разу», — цитирует Морозова ТАСС.

Женскую сборную России представят Ирина Долгова, Сабина Гилязова, Дарья Межецкая, Анастасия Конкина, Дарья Давыдова, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева, Антонина Шмелева и Анжела Гаспарян.