Российский дзюдоист Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы
Российский дзюдоист Аюб Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг.
В финальной схватке россиянин уступил грузину Георгию Сардалашвили. Бронзовыми призерами стали француз Лука Мхеидзе и азербайджанец Ахмед Юсифов.
Индивидуальные соревнования на чемпионате Европы по дзюдо проходят с 23 по 26 апреля в Подгорице (Черногория). Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.
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