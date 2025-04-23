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Сегодня, 18:33

Российский дзюдоист Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы

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Российский дзюдоист Аюб Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке россиянин уступил грузину Георгию Сардалашвили. Бронзовыми призерами стали француз Лука Мхеидзе и азербайджанец Ахмед Юсифов.

Индивидуальные соревнования на чемпионате Европы по дзюдо проходят с 23 по 26 апреля в Подгорице (Черногория). Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.

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