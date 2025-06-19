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Российские дзюдоисты установили рекорд по числу личных медалей на чемпионате мира

Алина Савинова

Российские дзюдоисты на чемпионате мира в Будапеште показали лучший результат за всю историю участия в турнире.

На завершившихся соревнованиях в столице Венгрии россияне завоевали три золотые и две бронзовые медали. До этого лучшее достижение национальной команды по количеству личных медалей на чемпионате мира было установлено в 2001 году — тогда российские дзюдоисты выиграли три золота.

Победы сборной России на чемпионате мира в Будапеште принесли Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзовые медали на счету Аюба Блиева (до 60 кг) и Армана Адамяна (до 100 кг). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

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