Путин поздравил Каниковского с золотом чемпионата мира по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Матвея Каниковского с победой на чемпионате мира.

18 июня 23-летний россиянин в финальном поединке оказался сильнее японца Доту Араи в весовой категории до 100 кг.

«На чемпионате мира в Будапеште вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой, в финальном поединке уверенно одолели опытного, именитого соперника. Добавили еще одно золото в копилку нашей сборной», — говорится в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня.