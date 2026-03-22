Россияне Бифов и Билалов разыграли золото и серебро Большого шлема в Тбилиси в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль в заключительный день турнира Большого шлема, который проходит в Тбилиси. В финале весовой категории до 100 кг он одержал победу над соотечественником Ниязом Билаловым.

Турнир в Тбилиси завершится 22 марта. По итогам соревнований российские дзюдоисты завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, заняв второе место в медальном зачете.

27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

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