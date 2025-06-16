Россиянин Арбузов выиграл золото чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Турнир проходил в Будапеште.

В финале Арбузов победил грузина Тито Григалашвили. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Зелим Цкаев и Ли Ен Хван из Южной Кореи.

21-летний Арбузов завоевал первое золото среди российских дзюдоистов на чемпионате мира в Венгрии. Российские спортсмены решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) выступают на турнире в нейтральном статусе.