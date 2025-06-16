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Россиянин Арбузов выиграл золото чемпионата мира по дзюдо

Руслан Минаев
Тимур Арбузов.
Фото AFP

Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Турнир проходил в Будапеште.

В финале Арбузов победил грузина Тито Григалашвили. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Зелим Цкаев и Ли Ен Хван из Южной Кореи.

21-летний Арбузов завоевал первое золото среди российских дзюдоистов на чемпионате мира в Венгрии. Российские спортсмены решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Тимур Арбузов
Дзюдо
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