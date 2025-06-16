Арбузов — о золоте чемпионата мира: «Старался бороться в удовольствие, не грузиться»

Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал победу на чемпионате мира в Будапеште.

21-летний россиянин выиграл золото в весовой категории до 81 кг. В финале Арбузов победил грузина Тито Григалашвили.

«Я рад, но пока это немного не осознаю. Счастлив, что получилось золото забрать. Второй год подряд финал не хотел отдавать, только золото хотел забрать, весь год о нем думал, слушал и делал все, что говорили тренеры, чтобы быть сегодня с золотой медалью. Хорошо подвелся к турниру и ментально долго подходил к нему, старался побороться в удовольствие, не грузиться, что это чемпионат мира», — цитирует Арбузова ТАСС.

21-летний Арбузов завоевал первое золото среди российских дзюдоистов на чемпионате мира в Венгрии. Российские спортсмены решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) выступают на турнире в нейтральном статусе.