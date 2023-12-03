Победитель турнира «Большого шлема» Каниковский заявил, что не имеет права на ошибку

Победитель турнира «Большого шлема» в Японии Матвей Каниковский заявил, что в предолимпийский сезон должен выигрывать все соревнования без права на ошибку.

«Состав «Большого шлема» в Японии действительно сильный, но это не имеет никакого значения. Сейчас нужно выигрывать все турниры без права на ошибку. А что касается соперника, то в 18 лет бороться в финале «Большого шлема» — это уже серьезное достижение. Уверен, что в будущем этот дзюдоист еще себя проявит», — приводит ТАСС слова Каниковского.

В финале турнира российский дзюдоист досрочно одержал победу над 18-летним японцем Доту Араи.

Весной 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России. Отечественные дзюдоисты участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.