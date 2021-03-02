Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    Дзюдо

Инициатор драки во время турнира по дзюдо в Каспийске получит дисквалифицию

15:30

Спортсмен из Дагестана, который инициировал драку во время турнира по дзюдо в Каспийске, будет дисквалифицирован. Об этом 2 марта сообщил президент Федерации дзюдо Республики Дагестан Ирасхан Джафаров.

«Безусловно, мы осуждаем этот инцидент. От лица федерации дзюдо республики, от всех тренеров, участников и судей мы приносим извинения. В настоящее время служебное расследование Федерации дзюдо России продолжается. Тут даже сомнений нет, что спортсмен, который инициировал драку, будет дисквалифицирован, временно или пожизненно — будет известно по итогам расследования», — сказал Джафаров ТАСС, уточнив, что статус еще одного инициатора драки — спортсмена из Северной Осетии — будет решен позже.

Ранее полиция начала проверку после массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске. Соревнования проходили 27-28 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10815661

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир