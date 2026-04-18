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Грузинские болельщики освистали гимн России во время награждения Арбузова на чемпионате Европы

Алина Савинова

Грузинские болельщики освистали гимн РФ во время награждения российского дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы в Тбилиси, сообщает matchtv.ru.

В субботу, 18 апреля, 22-летний Арбузов в финале в весовой категории до 81 кг победил грузина Тато Григалашвили и стал двукратным чемпионом Европы.

Соревнования в Тбилиси проходят с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном.

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Источник: matchtv.ru
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Тимур Арбузов
Дзюдо
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