Призер Олимпиады-2020 Башаев снялся с чемпионата Европы по дзюдо из-за травмы

Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров сообщил, что дзюдоист Тамерлан Башаев пропустит заключительный день чемпионата Европы в Тбилиси из-за травмы.

«Тамерлан Башаев травмировался сегодня на тренировке. Завтра он не выступит», — приводит ТАСС слова Макарова.

29-летний Башаев является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, а также победителем чемпионата Европы-2020.

Чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси проходит с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном. В воскресенье сборную России на турнире представят Арман Адамян и Нияз Билалов (весовая категория до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

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