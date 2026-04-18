Таймазова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Россиянка Мадина Таймазова стала бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

В схватке за бронзу в весовой категории до 70 кг 26-летняя спортсменка победила Элисавет Тельциду из Греции.

Это третья бронза для Таймазовой на чемпионатах Европы, также в ее активе одно серебро европейского первенства 2023 года. Кроме этого, россиянка является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и двух чемпионатов мира.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля.

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