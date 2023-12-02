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Дзюдоистка Таймазова потеряла сознание в поединке за третье место на турнире в Токио

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова потеряла сознание во время схватки за бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио. Румынка Серафима Москалу победила Таймазову удушающим приемом, после которого россиянка не смогла подняться с татами.

«Мадина во время схватки ненадолго потеряла сознание после удушающего приема соперницы. Ее на месте осмотрели медики, после чего нашей спортсменке оперативно провели иммобилизацию шейного отдела. Позже Мадина была доставлена на медобследование в клинику, чтобы исключить возможность травм шеи и головного мозга. Сейчас она уже в отеле, с ней все хорошо», — приводит слова специалиста ТАСС.

24-летняя Таймазова — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, серебряная и бронзовая медалистка чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Дзюдо
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