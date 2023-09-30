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Сегодня, 14:33

Дзюдоист Ендовицкий во второй раз подряд выиграл чемпионат России

Алина Савинова
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Валерий Ендовицкий стал победителем чемпионата России по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

В финале 23-летний спортсмен одержал победу над Арсеном Кадзаевым. Третье место заняли Артем Золотухин и Ахмед Магомадов.

В категории до 100 кг «золото» завоевал Муххамед-Али Матаев, «серебро» — у Нияза Билалова, «бронза» — у Дениса Баканова и Игоря Долганова.

У женщин в весовой категории до 48 кг чемпионкой стала Аина Моисеева, серебряная медаль досталась Юлии Семиколеновой, бронзовые медали завоевали Ольга Борисова и Лана Филькина. В категории до 52 кг первое место заняла Глафира Борисова, второе — Татьяна Цыганкова, третье — Яна Жилкина и Лилия Нугаева.

Чемпионат России по дзюдо 2023 года проходит с 26 сентября по 2 октября в Кемерово. Команда Свердловской области лидирует в медальном зачете.

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