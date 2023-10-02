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Сегодня, 16:38

Украинские дзюдоисты отказались выступать на юниорском чемпионате мира из-за участия россиян

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк заявил, что украинские спортсмены не будут выступать на юниорском чемпионате мира из-за допуска россиян до турнира.

«Через два дня в Португалии стартует чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Но без сборной Украины. Несколько дней назад Международная федерация дзюдо как всегда в последний момент пустила на мировые соревнования семерых российских спортсменов в нейтральном статусе, один из них — исполняющий обязанности солдат. Сборная Украины отказалась от участия в юниорском чемпионате мира», — приводит РИА «Новости» слова Кошляка со ссылкой на соцсети президента Федерации дзюдо Украины.

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Юниорский чемпионат мира по дзюдо пройдет с 4 по 7 октября в Одивелаше (Португалия).

Источник: РИА Новости
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