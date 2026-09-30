Умер 35-летний боксер Курейш Сагов. Он был чемпионом России и выходил в ринг с Тищенко

Последний бой Сагов провел в феврале 2026 года.

О трагедии стало известно 28 сентября — первыми скорбную новость сообщили его коллега Ислам Салимов и лига Prime FL, в турнирах которой Сагов принимал активное участие. Чуть позже соболезнования близким выразило и Минспорта Ингушетии. Что именно стало причиной столь ранней смерти мастера спорта международного класса, официально пока не разглашается.

Курейш Сагов был ярким и универсальным бойцом. Хотя родился он в Назрани, большая часть его спортивного пути была неразрывно связана с Иркутской областью — в базах его знали как представителя Иркутска и Черемхово. Обладая внушительными габаритами (191 см), Сагов выступал преимущественно в первом тяжелом весе, но никогда не боялся принимать вызовы и в рамках тяжелого дивизиона.

Широкому зрителю Курейш запомнился как один из самых зрелищных чемпионов Hardcore Boxing. Его поединок на «ЦСКА Арене» осенью 2022 года против непобежденного на тот момент Али Балоева стал настоящей сенсацией. Сагов уступал по очкам на карточках всех судей, но в концовке седьмого раунда перевернул ход боя и вырвал победу досрочно. Спустя полгода в Дубае бойцы устроили не менее жесткий реванш, который закончился судейской ничьей, а чемпионский пояс Сагову лично вручал легендарный Антонио Тарвер.

Курейш вообще обожал эксперименты и никогда не ограничивал себя рамками классического ринга. Еще до официального дебюта в профи он успел пошуметь в культовом командном формате «Фермопилы» (Thermopylae Team Combat), где за один вечер нокаутировал троих соперников подряд. А на пике медийности Сагов бесстрашно заходил на территорию жестких боев на голых кулаках. В его кулачном бэкграунде остались плотный поединок против Виталия Ананина в Hardcore FC и тяжелейшее, конкурентное противостояние с известным российским тяжеловесом Русланом Файфером на турнире Prime FL в Иркутске в сентябре 2025 года.

При этом Курейш до последнего оставался востребован и в классическом боксе. В его активе — титул чемпиона России, завоеванный в 10-раундовом бою с Хетагом Моураовым, и громкий поединок с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко. В июне 2024 года он громко напомнил о себе, победив ганского тяжеловеса Эбенизера Тетте на международной матчевой встрече в Магасе, выйдя на ринг с весом около 105 кг. А буквально этой зимой, в феврале 2026-го, Курейш триумфально вернулся в любительский бокс, завоевав серебро на престижном Всероссийском турнире имени Бахтина в Чите. К сожалению, этот выход на ринг стал для него последним.