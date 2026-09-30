Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс
Умер боксер Курейш Сагов — чемпион Hardcore Boxing и мастер спорта международного класса

Умер 35-летний боксер Курейш Сагов. Он был чемпионом России и выходил в ринг с Тищенко

Евгений Нарижный
Корреспондент
Курейш Сагов.
Фото соцсети
Последний бой Сагов провел в феврале 2026 года.

О трагедии стало известно 28 сентября — первыми скорбную новость сообщили его коллега Ислам Салимов и лига Prime FL, в турнирах которой Сагов принимал активное участие. Чуть позже соболезнования близким выразило и Минспорта Ингушетии. Что именно стало причиной столь ранней смерти мастера спорта международного класса, официально пока не разглашается.

Курейш Сагов был ярким и универсальным бойцом. Хотя родился он в Назрани, большая часть его спортивного пути была неразрывно связана с Иркутской областью — в базах его знали как представителя Иркутска и Черемхово. Обладая внушительными габаритами (191 см), Сагов выступал преимущественно в первом тяжелом весе, но никогда не боялся принимать вызовы и в рамках тяжелого дивизиона.

Широкому зрителю Курейш запомнился как один из самых зрелищных чемпионов Hardcore Boxing. Его поединок на «ЦСКА Арене» осенью 2022 года против непобежденного на тот момент Али Балоева стал настоящей сенсацией. Сагов уступал по очкам на карточках всех судей, но в концовке седьмого раунда перевернул ход боя и вырвал победу досрочно. Спустя полгода в Дубае бойцы устроили не менее жесткий реванш, который закончился судейской ничьей, а чемпионский пояс Сагову лично вручал легендарный Антонио Тарвер.

Курейш вообще обожал эксперименты и никогда не ограничивал себя рамками классического ринга. Еще до официального дебюта в профи он успел пошуметь в культовом командном формате «Фермопилы» (Thermopylae Team Combat), где за один вечер нокаутировал троих соперников подряд. А на пике медийности Сагов бесстрашно заходил на территорию жестких боев на голых кулаках. В его кулачном бэкграунде остались плотный поединок против Виталия Ананина в Hardcore FC и тяжелейшее, конкурентное противостояние с известным российским тяжеловесом Русланом Файфером на турнире Prime FL в Иркутске в сентябре 2025 года.

При этом Курейш до последнего оставался востребован и в классическом боксе. В его активе — титул чемпиона России, завоеванный в 10-раундовом бою с Хетагом Моураовым, и громкий поединок с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко. В июне 2024 года он громко напомнил о себе, победив ганского тяжеловеса Эбенизера Тетте на международной матчевой встрече в Магасе, выйдя на ринг с весом около 105 кг. А буквально этой зимой, в феврале 2026-го, Курейш триумфально вернулся в любительский бокс, завоевав серебро на престижном Всероссийском турнире имени Бахтина в Чите. К сожалению, этот выход на ринг стал для него последним.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Умер 35-летний боксер Курейш Сагов. Он был чемпионом России и выходил в ринг с Тищенко
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Ямаль может забрать «Золотой мяч» у Кейна. Любовь к молодому испанцу слишком велика
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

100 лет бою Джека Демпси с Джином Танни. Их любили президенты, гангстеры, джентльмены и проститутки
Новости
RSS RSS
Все новости