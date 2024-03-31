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Сегодня, 10:45

Бой в кровавом тумане. Было ли поражение Цзю срежиссировано?

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере
Андрей Баздрев
Обозреватель
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Тим Цзю и Себастьян Фундора
Тим Цзю и Себастьян Фундора.
Фото Getty Images
Утром в Лас-Вегасе Тим Цзю потерял свой титул. Но что это были за раунды!

Хайлайты и фотографии с этого боя не будут сейчас торчать из каждого угла. Не из-за нарушения авторских прав, а скорее потому, что алгоритмы соцсетей и поисковиков будут прятать все за мутной картинкой и переспрашивать — вы правда хотите это увидеть? Это может быть жестоко. Вам уже есть 18 лет?

Если вы начали следить за боксом не вчера, то, конечно, помните не менее кровавые поединки. Покрасневшие от крови Габриэля Росадо трусы Геннадия Головкина в его дебюте в США. Ставшую из светло-голубой красной рубашку рефери Тони Уикса, когда Баду Джек получил дыру чуть выше лба, из которой все сочилась кровь... Рассечение Тайсона Фьюри, опять же. Исраэль Васкес в финальном поединке против Рафаэля Маркеса, когда у него обе брови были разворочены и вывернуты мясом наизнанку...

Мы много чего уже видели в смешанных единоборствах, в боях на голых кулаках. Но бой Цзю — Фундора стоит немного отдельно. В нем красного хватило бы, чтобы раскрасить «Красную студию» Анри Матисса (размер полотна — 181х219 см), картину «Красный Ленин» Энди Уорхолла (100х74,7 см) — и еще б осталось на всех лошадей с картин Петрова-Водкина.

Тим Цзю (слева) в&nbsp;поединке против Себастьяна Фундоры. Тим Цзю проиграл чемпионские пояса. Двухметровый американец спутал сыну Кости все планы

Началось все в конце второго раунда, когда Цзю вошел головой в локоть Фундоры. В тайском боксе и в ММА это могло бы быть легальным ударом, но здесь и удара, собственно, не было — локоть Фундоры возвращался назад, чтобы прикрыть корпус, и там оказалась верхняя часть головы Тима. В углу ему сказали продолжать боксировать, а с рассечением мы как-то разберемся. Но разобраться не получалось, и причина — не непрофессионализм катмена, а стиль, в котором боксировали и Цзю, и соперник.

Фундора, The Towering Inferno, ростом 197 см, что диковато для первого среднего веса (до 69,9 кг), с длиной рук за 2 метра, левша — ворвался в элиту пару лет назад. Он смотрелся жестким, но еще и падающим. Складывалось впечатление, что пользоваться ростом и длиной рук ему не очень интересно. Как Диего Корралес когда-то (с ростом 180 см он укладывался в лимит 57 кг), он боксировал в основном на средней дистанции. Что случилось, когда в титульном бою его опрокинул Брайан Мендоса? Сам Фундора считает, что проспал. Зевнул. Цзю же с Мендосой проблем не испытал, и потому Тим считался явным фаворитом.

Тим Цзю и Себастьян Фундора
Тим Цзю и Себастьян Фундора.
Фото Getty Images

Но Себастьян Фундора, получивший шанс снова биться за пояс около 10 дней назад, с травмой Кита Турмана, подготовил несколько сюрпризов. Главный — внезапно выяснилось, что он УМЕЕТ пользоваться джебом. Может работать с дистанции. У него получается бросать раз-два в цель и потом не стоять под ответными ударами. А еще темп. По всему получалось, что темп навязывал скорее Тим, ему нужно было сближаться, подныривая под удары, все время шагать, уклоняться, бить и успевать как-то вернуть руки для защиты головы. Фундора смотрел на него сверху и бил тоже чуть сверху, все или почти все прямые удары врезались примерно туда, где было рассечение. В какой-то момент он включил апперкоты, и даже через защиту и через экран чувствовалось, насколько они плотные и тяжелые... А кровь у Цзю продолжала чуть ли не фонтанировать. В углу он садился, и видно было, как красная жидкость пульсирует, выплескивается, ватные тампоны и вазелин ее не могли остановить. Тренеры требовали левый хук и правый прямой, хотели, чтобы Цзю заставил соперника пойти в размен.

В планах Фундоры открытого боя на средней дистанции сегодня не было. Он иногда пропускал, чуть замирал, а затем снова забрасывал Тима правыми джебами из стойки левши, затем левыми прямыми и апперкотами и прикрывался. Ответные удары тоже наносили ему урон, к середине боя лицо мексиканца опухло от гематом, губа была разбита, началось кровотечение из носа — и оно тоже так и не прекратилось до конца боя.

У обоих сменился соперник за 10 дней до поединка. Но Фундора должен был встретиться с Сергеем Богачуком, боксером обычного для него размера, а вот Цзю (рост 175 см) в полной мере адаптироваться к двухметровому оппоненту шанса практически не имел. Встает вопрос, был ли это какой-то план: использовать Турмана, чтобы отвлечь внимание, а затем вбросить как козырь Фундору, максимально неудобного оппонента для Тимофея, и забрать пояс?! Нельзя этого исключать.

Но Себастьян Фундора прежде всего боксер, он использовал свой шанс так, будто последний в жизни, — и именно так и поступают боксеры, которым нужен чемпионский пояс. Тем более их здесь было два — WBO Тима Цзю и вакантный WBC. В итоге мнения судей разделились, один отдал бой Цзю — 116-112, а двое других — со счетом 116-112 и 115-113 — Фундоре. Тимофей в интервью отдавал должное сопернику, а в ринге уже был Эрролл Спенс, который, предположительно, должен боксировать с победителем.

Себастьян Фундора и Тим Цзю после поединка
Себастьян Фундора и Тим Цзю после поединка.
Фото Getty Images

Уже слышны голоса о том, что бой спорный и должен быть реванш... Нет, ребята. В боксе никто и никому ничего не должен. Происходят только те бои, которые финансово оправданны и кому-то выгодны. И если промоутеру (Элу Хэймону) нужен бой Спенс — Фундора, а затем какой-то еще, с участием Теренса Кроуфода, например, он его и будет делать. Если будет реванш, шансы Тима совсем неплохие, он уже знает Фундору, боксировать при полноценной подготовке под соперника будет иначе, а еще он будет видеть соперника, а не кровавую пелену перед глазами.

Что остается Цзю и его команде? Залечивать раны на теле и в душе. Но я даже не думаю, что Тим как боксер потерял в репутации. Такие бои добавляют боксерам узнаваемости, привносят что-то в характер. Бизнес австралийских братьев Роуз на фамилии Цзю немного пострадал, но ничего еще не закончилось.

Тимофей Цзю&nbsp;&mdash; Себастьян Фундора. Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение в карьере: онлайн-трансляция боя

Костя Цзю в свое время потерпел куда более сокрушительное поражение от Винса Филлипса — дома, нокаутом, и это не помешало ему стать абсолютным чемпионом. У его сына, конечно, своя история, отдельная и уникальная, и он ее пишет своей кровью.

Повторюсь — возможно, его подставили, и Фундора вместо Турмана — не случайность, но что за история без настоящей драмы?!

Бокс
Себастьян Фундора
Тим Цзю
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Тим Цзю проиграл чемпионские пояса. Двухметровый американец спутал сыну Кости все планы
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