Тим Цзю проиграл чемпионские пояса. Двухметровый американец спутал сыну Кости все планы

Всего одно рассечение во втором раунде увело поединок не в ту сторону.

Утром 31 марта в Лас-Вегасе состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого российско-австралийский боксер Тимофей Цзю встретился с американцем Себастьяном Фундорой. Поединок нес характер чемпионского за титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. До поединка с Фундорой рекорд Тима составлял 24 победы (17 нокаутов) и ни одного поражения, он должен был встретиться с Китом Турманом, но соперник травмировался, и на замену ему вышел Фундора.

Себастьян провел в карьере 22 поединка, выиграв 20 из них. Последний бой Фундора проиграл, а бой за титул получил только благодаря согласию выйти на коротком уведомлении. Американец выше соперника на 24 см — во время дуэли взглядов выглядело, будто это спортсмены из разных весовых категорий.

Первый раунд Тим забрал — российский австралиец донес несколько хороших ударов справа. Фундора при этом действовал аккуратно, не шел в размены, держал дистанцию. Во втором отрезке Цзю получил рассечение на голове, но все равно выиграл три минуты, но в дальнейшем сечка начала мешать Тиму: кровь заливала лицо, и Фундоре это помогало. В четвертом раунде Фундора только улучшил свое состояние, и к пятому соперники вышли со счетом 2:2.

В пятом раунде оба спортсмена выдали неплохие три минуты, но у Тима было несколько более весомых ударов. В шестом раунде Цзю активизировался, но при этом рассечение боксера все еще не остановилось. В седьмом отрезке американец снова взвинтил темп, начал работать джебом и на дистанции, переиграв Тима, а в восьмом раунде американец был активнее, но Цзю доносил больше попаданий.

Такая тенденция продолжилась и дальше. Фундора выглядел более свежо, но Тим бил акцентированнее, при этом именно у сына Кости Цзю было суммарное преимущество по ударам. 10-й отрезок без шансов забрал Себастьян Фундора, а в 11-м и 12-м Цзю смотрелся лучше, но далеко не факт, что судьи насчитали там победу российского австралийца.

Поединок получился близким, а на судейских карточках получилось раздельное решение. Один рефери отдал победу Цзю — 116:112, второй — Фундоре с таким же счетом, а третий — 115:113 в пользу Себастьяна. Так боксер на замену, которого считали безнадежным андердогом, стал чемпионом мира. В этом ему помогла сестра Габриэла, чемпионка мира по версии IBF, которая находилась у Себастьяна в углу.