Ящик Фундоры. Тим Цзю проиграл, но доказал, что не зря носит великую боксерскую фамилию

Тим Цзю потерпел первое поражение в профкарьере и потерял титул WBO.

Бой против американца Себастьяна Фундора был полон драмы и крови, которая растекалась по лицу Тима из-за ударов локтем по голове. Известный промоутер Владимир Хрюнов в своей авторской колонке рассказывает, какие уроки должен извлечь сын великого Кости Цзю.

Тимофея просто съели. Сказалась замена соперника, произошедшая практически перед самим боем. Производить смену противника в такой короткий промежуток времени просто непозволительно. Ты готовишься к сопернику с одними габаритами, а против тебя в итоге выходит боец с совершенно другими. На мой взгляд, это была намеренная и заранее спланированная акция.

Когда соперник выше тебя на 23 сантиметра, согласитесь, это существенный фактор. Самое главное, это «домашние заготовки» Фундоры: намеренные удары локтем, которыми он рассек Тима, и большое количество столкновений и технико-тактических действий, которые изматывали Цзю.

У Тимофея нет такого огромного любительского опыта, которым обладал его отец. Когда у Кости был бой с Уго Пинедой, там разница в росте была сопоставима, но Костя сумел натренировать и использовать много вещей, которые принесли ему успех.

Мне вспоминается, как несколько лет назад мы готовились к чемпионскому бою Хабиба Аллахвердиева. Тогда поединок пришлось отменить. Причина — на спарринги пришел Брейдис Прескотт и нанес намеренную травму Хабибу. Он тоже бил локтем вперед.

Судья поднимает вверх руку победителя. Фото Global Look Press

В поединке против Фундоры Тимофей оказался просто измотан. Это очень важный бой для Тима, который станет для него уроком. Он самый популярный боксер Австралии. Есть необходимость провести домашний бой, восстановиться, порадовать родную публику и двигаться дальше к чемпионскому титулу. У меня нет сомнений, что, если Тимофея планомерно и целенаправленно подготовить к реваншу против Фундоры, да еще и бой провести в Австралии, Цзю-младший одержит победу.

Конечно, Тимофея нужно похвалить за храбрость. Он вновь доказал, что не зря носит фамилию Цзю, которая остается символом непоколебимого духа, большого боксерского мастерства и готовности биться до конца.

И, конечно, несколько слов о реванше против Фундоры. Не так давно я разговаривал с промоутером Себастьяна Фундоры Сэмпсоном Левковицем. Он подтвердил, что с американской стороны есть заинтересованность сделать второй бой Фундора — Цзю. Я хочу верить, что Сэмпсон Левковиц — человек слова и сдержит данное перед боем обещание, дав право команде Цзю на реванш.