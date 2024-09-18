Стало известно, за что в Польше задержали Усика: украинец устроил скандал в аэропорту

Жена боксера говорила, что в деле нет криминала.

Что случилось

Вечером во вторник, 17 сентября, в аэропорту Кракова был задержан украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В соцсетях появились видеозаписи, на которых спортсмен находится в сопровождении сотрудников полиции, на него надеты наручники.

Жена Усика в социальных сетях отреагировала оперативно: «Все нормально, все хорошо! Ничего криминального. Позже Александр все объяснит. Всем спокойной ночи», — написала Екатерина.

Позднее боксера отпустили, и он сам вышел в соцсети: «Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии».

Александр Усик. Фото AFP

Задержали из-за недопонимания

В медиа распространялись разные версии причин инцидента. Украинские СМИ сообщали, что возможная причина задержания Усика — нарушение правил дорожного движения. По их данным, боксер опаздывал и существенно превышал разрешенную скорость на люксовой машине.

Однако позднее в Польше рассказали, что произошло в реальности. Так, Усику и его спутнику по какой-то причине запретили лететь на самолете, боксер этого не понял и устроил скандал — по этой причине на него и надели наручники. При этом украинца не задерживали, а лишь проводили в другое помещение, чтобы самолет мог вылететь.

«Это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения. Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покидать выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта, поэтому позже те позвали нас, чтобы мы этим занялись.

Сопроводили их в служебные помещения, объяснили, почему они не летят, каковы процедуры в этом случае, позже пришел украинский консул, чтобы перевести наши слова. После того как мужчины получили наставления, они покинули помещение в соответствии с правилами — примерно через час. Оба довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский.

На Украине отреагировали бурно

Как только стало известно о задержании Усика, на Украине началась истерика. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что страна выразит протест Польше из-за задержания Усика, сообщил ТАСС.

Также президент Украины Владимир Зеленский (чей срок полномочий истек 20 мая) у себя в Telegram-канале сообщил, что сразу после задержания поговорил с Усиком по телефону, заявил, что возмущен таким отношением к нему, а еще дал министрам поручение «немедленно разобраться во всех деталях инцидента».

Ранее было объявлено о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.