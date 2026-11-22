«Рокки» — 50 лет! Легендарные герои, странные факты, крутые истории и Бальбоа, который не умер

50 лет назад, в 1976-м, состоялась премьера фильма «Рокки». И, кажется, фильм Сильвестра Сталлоне и режиссера Джона Эвилдсена до сих пор влияет на все фильмы о боксе. Потому что невозможно снимать что-то так, будто Рокки Бальбоа не существовало.

О достоинствах и недостатках этой франшизы можно говорить бесконечно, но будущее героя Сталлоне и всей франшизы предсказали, например, в 1982-м, в комедии «Аэроплан 2». На тот момент вышло еще только два фильма серии, но на заднем фоне в магазине при космопорте видна афиша к фильму «Рокки 38».

Три с половиной дня на написание сценария, три месяца на съемку — с января по март 1976-го. Сейчас так уже не делают, не с большим кино точно. Правда, в своей книге Сталлоне пишет, что начали они раньше — в декабре 1975-го:

«Я не спал ночь перед началом съемок. Прогонял каждую сцену в голове, каждый фрагмент диалога, каждый деловой момент. Я знал, что все у меня под контролем. В 4 утра Майк Вестмор, специалист по гриму, постучал в мою дверь. Слегка шатаясь — никто не должен просыпаться так рано, — он позвал меня примерить грим, который он разработал для моего лица...

Я поискал Джона Эвилдсена и ожидал увидеть его в режиссерском кресле, обсуждающего что-то с постановщиком, но я почти наступил на него, он лежал в какой-то нише с прибором, выстраивая кадр. Глядя на него, лежащего на холодном цементе, я знал, что Джон максимально вовлечен в то, что мы делаем.

5 декабря 1975 года в 4.35 утра Рокки Бальбоа выполз со страниц сценария и появился на свет».

Описать проект можно, даже просто оперируя списками с перечислением имен и событий.

Список 1 — актеры, которые могли сыграть Рокки Бальбоа вместо Сталлоне

Берт Рейнолдс. Фото Getty Images

— Роберт Редфорд — вряд ли обсуждал всерьез, но студия считала, что он подходит.

— Берт Рейнолдс — аналогично, но это еще одно большое имя, другой бюджет кино.

— Райан О'Нил — говорят, вполне реальный претендент на роль.

— Джеймс Каан — ему тоже предлагали сняться, в юности он был боксером, любил бокс, играл боксеров и тренеров, а позже, в зрелом возрасте стал менеджером, в том числе помогал тренировать и секундировать — например Майкла Хантера-старшего. Сын этого Хантера дрался недавно с Усиком, Поветкиным и не только.

Самое сложное для Сталлоне было, разумеется, убедить студию и продюсеров, что он потянет сыграть своего главного героя. Именно это и делает его личную историю еще более киношной, он выступил как андердог в роли автора и актера — и выиграл. Слай стал всего лишь третьим человеком, кто получил награду Киноакадемии и как автор сценария, и как исполнитель главной роли. До него отметились Чарли Чаплин и Орсон Уэллс. То есть стоять рядом с ними — уже максимально легендарно.

Между прочим, это был не первый сценарий для Сталлоне. Еще был фильм Paradise Alley про рестлинг — изначально кино называлось «Адская кухня». Он задуман был до «Рокки», но снят позже. Там снимались рестлеры Терри Фанк, Тед Дибиаси и другие, музыкант Том Уэйтс и как бы невзначай Энн Арчер, обладательница Золотого глобуса. Причудливое кино, которое не нашло своего зрителя.

Список 2 — реальные сюжеты и персонажи, на которых основан сценарий Рокки

Рокки Марчиано. Фото Global Look Press

— Рокки Марчиано — прозвище и происхождение героя, наверное, даже стиль ведения боя (правда, Марчиано не был левшой).

— Бой Чака Вепнера с Мохаммедом Али, триумф андердога, который не состоялся, но в фильме претендент добивается куда большего.

— Джо Фрейзер как источник вдохновения.

— Биографическая книга и фильм про Рокки Грациано «Кто-то там наверху любит меня».

Список неполный, продолжать можно долго, углубляясь в детали.

Список 3 — реальные боксеры в фильме (бегло)

Джо Фрейзер (в зеленом костюме) с Карлом Уэзерсом в роли Аполло Крида в фильме «Рокки». Фото Кадр из фильма «Рокки»

— Джо Фрейзер появляется в первом «Рокки» в зале среди гостей. Он жил в Филадельфии, он бегал по тем же ступеням у Музея искусств, что и Рокки, но раньше, он бил мясные туши, когда работал на хладобойне. И Джо, в отличие от Вепнера, не пытался взять со Сталлоне денег за эти вольные заимствования.

— Роберто Дюран — во втором фильме.

— Джессика Маккэскилл — в третьем.

— Томми Моррисон — в пятом.

— Антонио Тарвер — в шестом.

Это не считая многочисленных реальных боксеров в рингсайде здесь и там. Например, где-то эпизодически в спортзале мелькает Вилли Червь Монро, победивший однажды Марвина Хэглера. И соперник Рокки в первом бою, где тот дерется за 40 баксов на ринге внутри старой церкви, — аргентинский тяжеловес Педро Ловелл, как-то боксировал с Кеном Нортоном.

Кстати, Аполло Крида мог сыграть Кен Нортон, в конце концов, у него даже кабинет личный был такой же, как у чемпиона в кино, но что-то пошло не так. Карл Уэзерс вписался лучше любого боксера, и, хотя в фильме его персонаж даже вполовину не так заносчив и себялюбив, как Мохаммед Али, на которого он ориентировался, на съемках он вполне себе выдавал треш-ток в адрес Слая, возможно, чтобы вжиться в роль: «Если бы вы мне дали настоящего актера, то я бы исполнил, а этот лузер — он же сам и есть Рокки».

Но он, хоть и бывший спортсмен, но не боксер, из американского футбола. Боксером, и непростым, был Берт Янг. Он играл Поли, брата Рокки Бальбоа. Говорят, он тренировался когда-то в зале у Каса Д'Амато. 32-2 в любителях, пока служил в морской пехоте. Затем 18-1 в профессионалах, выступая под тремя разными именами, как это бывало и до сих пор бывает в боксе. Странно, что он не рассказывает, под какими именами и прозвищами, но Джордж Шувало в своей книге вспоминал, что тот был у него как-то спарринг-партнером. Но почему-то рассказывал всем, что пуэрториканец. И еще его помнят какие-то люди в зале Stillman's Gym.

Я склоняюсь к тому, что он был реальным боксером. Возможно, даже у него было несколько боев по профи. Но не 18-1, не 12-0 и не 17-0, с таким рекордом он не был бы настолько в тени. На своем официальном сайте он придерживается цифр 14-0. Упоминается выставочный бой с Мохаммедом Али со сбором денег на благотворительность. В «Рокки» он 40 лет играл дядю Поли. Снялся в «Китайском квартале» Поланского с Джеком Николсоном, в «Однажды в Америке» Серджио Леоне с Де Ниро, в сериале M*A*S*H, сериалах «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом, «Коломбо», Miami Vice, «Закон и порядок» и в «Байках из склепа», даже в «Клане Сопрано» у него была роль — Бобби Бакальери. А еще рисовал картины. Возможно, даже, что он самый выдающийся боксер в киноиндустрии.

Но вернемся к спискам.

Список 4 — главный! Он очень длинный — люди, которые пошли в бокс, посмотрев «Рокки»

Просто попытайтесь себе представить. И он, скорее всего, продолжает расти.

Например, Дмитрий Бивол занимался боксом и раньше, но зафанател лет в 15, посмотрев «Рокки». Хотел стать профессионалом... Вроде как что-то получилось, да?

Список 5 — персонажи и истории

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа и Берджесс Мередит в роли тренера Микки Голдмилла. Фото Кадр из фильма «Рокки»

— Сам Сталлоне, убедивший весь мир, что он и есть Рокки. Многие даже подумали, что он разбирается в боксе... но нет, только в том, как делать кино.

— Его пес Буткус. По легенде, Слай его продал за 40 долларов, чтобы купить себе еды. Когда студия купила его сценарий, забирать пса пришлось уже за $ 15 тыс.

— Эдриан сыграла Талия Шайр. Удивительно, какой неглубокий и слабый образ был у нее в «Рокки» — и какой мощный в «Крестном отце». Что особенно заметно, если подряд все три части смотреть, у Копполы ее образ сильнее раскрывается от фильма к фильму, самые значительные изменения в характере именно у Конни происходят, а не у Мигеле Корлеоне. Но «Рокки» нельзя представить без воплей Слая «Эдриен!!!» в финале, ведь так?

— Черепашки, кстати, которые жили дома у Бальбоа. Говорят, они еще живы, им уже за 50 — они и Сталлоне переживут.

— Поли, он же Берт Янг — его обсудили выше.

— Тренер Микки Голдмилл, его сыграл Берджесс Мередит, он снимался в кино и на ТВ, играл в театре, причем с 1929-го по середину 1990-х, даже компьютерную игру успел озвучить. Его изображение тренера/менеджера считается скорее каноничным, но мне не нравится. Микки — человек слабый, тренер сомнительный, то выгонял Рокки, то неистово рвался работать (когда денежный бой появился), а других талантов у него вроде бы и не было, особой тренировочной методики не помню, кроме ловли куриц и слов, что «из-за женщин перед боем ноги слабеют». Много орал в углу, а по делу говорил мало. В общем, он отлично сыграл плохого тренера, но таких ведь очень много в боксе! Плюс за реализм.

Кстати, о реализме и более мрачной стороне. В оригинальном сценарии, который меняли уже во время съемок, тренер был выписан как расист — видимо, с неприязнью к своему бойцу, а сам Бальбоа в финале фильма уходил из бокса. Кстати, как Артур Конан Дойль пытался убить своего Шерлока Холмса, так и Сталлоне пытался убить Рокки. Сначала в третьем фильме — он умирал на заднем сиденье машины после боя с Клакером Лэнгом. Потом в пятом фильме — после уличной драки с Томми Ганном на руках у жены по пути в больницу. А знаете, что забавно? В фильме «Крид» была задумана смерть Бальбоа от болезни Лу Герига, но Слай был против и еще имел какие-то рычаги влияния — сошлись на том, что он страдает от неходжкинской лимфомы, но излечивается.

Список 6 — чем является фильм «Рокки»

Поединок Рокки Бальбоа и Аполло Крида. Фото Кадр из фильма «Рокки»

— Драма человеческая, у каждого из персонажей она своя. В дальнейших фильмах будет куда больше чисто спортивной драмы, но здесь ее нет, да и бой с Аполло Кридом не так уж важен. Он как некое определяющее событие, которое даже могло бы остаться за кадром, но тогда что за боксерское кино без бокса...

— Это романтическое кино. И даже не столько в смысле развивающихся отношений Рокки и Эдриан, а в целом — по отношению к многим сюжетным поворотам. Взгляд Бальбоа на все вокруг романтический и чуть идеалистический, жизнь его потрепала, но веры во что-то хорошее в людях в нем больше, чем негатива.

— Это кино о Филадельфии, город в кадре живет, дышит и погружает в себя. Даже промзона у порта и ветхие дома там сняты с любовью.

— Конечно, это кино о боксе. Но не в первую очередь. Оно о людях и мечтах, и в этом рецепт его успеха среди самой разной аудитории.

— Это не в последнюю очередь праздничное кино. Добрая и вдохновляющая история, где дело происходит накануне американского Дня благодарения, в прокат оно вышло в это же время — и по мере приближения к Рождеству интерес у зрителей нарастал. Оно заряжало зрителей какой-то правильной энергией, наверное.

И не будем забывать, что при производственном бюджете в 1,1 млн аж 4,2 млн ушли на маркетинг и рекламу. Это тоже помогает. В итоге фильм собрал в прокате 225 млн и до сих пор продолжает приносить деньги. Я продолжаю придерживаться мнения, что это не очень хорошее кино с точки зрения того, как бокс показан, но спорту и индустрии оно принесло много пользы, а миллионам людей — массу удовольствия. Сталлоне получил шанс снять несколько хороших и не очень фильмов. Студия заработала, конечно, тоже. А кто-то на перепродаже собаки поднял 15 штук.