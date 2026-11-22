40 лет бою Тайсон — Бербик: наследие Каса Д'Амато, Дон Кинг, триппер, бутылка водки и самый молодой чемпион мира — навсегда

22 ноября 1986 года состоялся бой Майк Тайсон — Тревор Бербик, по итогам которого 20-летний Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Рекорд держится до сих пор — уже 40 лет, и шансы на то, что он будет побит, прямо скажем, невысокие.

Предыдущий рекорд держался с 30 ноября 1956 года — 30 лет. Это был Флойд Паттерсон — еще один чемпион, воспитанный Касом Д'Амато, и потому такой поворот истории выглядит более чем логично.

Непохожие, но такие близкие Флойд и Майк

Два молодых и одаренных паренька попадают с интервалом 30 с лишним лет к одному и тому же тренеру, хорошему психологу, который умеет выжимать максимум из скорости и мощи, и обоим прививает похожий стиль — «пик-а-бу», с кулаками плотно у челюсти, постоянным маятником и серийными атаками.

Это то, что на поверхности. Каким был на самом деле Кас хотя бы в воспоминаниях боксеров, в чем природа его величия, можно прочитать в этом материале. Но давайте вернемся к Паттерсону и Тайсону.

Флойда Кас нашел в 1949 году, будущему чемпиону было 14 лет. Судя по воспоминаниям и запискам, Паттерсон, еще будучи подростком, выглядел вполне как взрослый человек, Тайсона привели к нему в 13 лет — рост 179 см и вес 89 кг. Общее у боксеров — проблемы с самооценкой, не вполне благополучные семьи и, что иронично, проблемы с женщинами. Точнее, проблемы с выстраиванием отношений и границами самоконтроля. Да, Флойда, оказывается, тоже обвиняли в изнасиловании, в итоге Кас организовал ему фиктивный брак и денежную компенсацию девушке. С Тайсоном в 1990-е такое бы не прокатило, конечно, времена уже были другие, но все же — Д'Амато, наверное, не дал бы ситуации настолько выйти из-под контроля.

Так или иначе, в обоих случаях с побитым рекордом совпало общее состояние дел в дивизионе. К 1956 году бокс уже оставил Рокки Марчиано, пояс был вакантным, Кас через связи уговорил сделать бой за титул — против Арчи Мура, которому было 42 года. Не то чтобы «Старый Мангуст» был уже слишком старым, но трудно ожидать особой свежести от боксера в этом возрасте, который уже как-то бросал спорт. Кстати, Арчи отказывался завязывать и после поражения — в 49 лет он боксировал с Мохаммедом Али, которого до этого пытался тренировать.

Кевин Руни и Майк Тайсон в 1986 году. Фото Global Look Press

Бербик vs Тайсон 1986

Тревор Бербик не был худшим чемпионом в истории. Но то были точно не золотые 1970-е, времена Али, Фрейзера и Формана. Недавно подошло к концу правление Ларри Холмса — пояс IBF у него забрал Майкл Спинкс, а прочие растащили в стороны еще раньше.

И вот Бербик, ему 32 года, недавно отправил на пенсию Мохаммеда Али, в углу у него бывший тренер Али — Анджело Данди, промоутер — Дон Кинг, и какой-то 20-летний пацан хочет забрать его пояс?! Наверное, он прикидывал, что Тайсон не так уж прост, букмекеры давали на победу молодого претендента 1 к 3, не так часто чемпион оказывается андердогом. Джейк Ламотта, например, был уверен в победе Майка и давал ему советы на каком-то телешоу: «Нужно постоянно нагружать себя и представлять себе, что ты на пару лет попал в тюрьму. И держаться подальше от всякой дряни, потому что такие парни, как ты и я, — мы ее притягиваем».

Думаю, Тайсон поверил Джейку как более старшему, чемпиону, но вряд ли мог что-то с собой сделать. Да и Каса уже не было рядом. Дон Кинг участвовал в организации боя, Кевин Руни оставался тренером, но в целом авторитет его для Майка был ниже, чем даже у Тедди Атласа. Он мог держать ему лапы, давать указания в углу, но не воспитывать.

В своей книге «Беспощадная истина» Тайсон вспоминает, что особенно хотел уничтожить Бербика — не только из-за боя с Али, но и потому, что Тревор продержался 15 раундов против Ларри Холмса за пять лет до этого. Анджело Данди уверял, что стиль Бербика не то, с чем может справиться Майк. А сам Тайсон пытался вывести чемпиона из себя, был максимально неуважителен и агрессивен.

В зале были Кирк Дуглас, Эдди Мерфи и Сильвестр Сталлоне, напутственные слова «надери ему задницу» сказал Мохаммед Али. Все происходившее до боя сделало Тайсона более заряженным, а Бербика — менее осторожным. На самом деле мы не знаем, было ли это в его плане на бой, но он решил стоять в центре ринга, показывать, кто тут чемпион, и, по сути, плюнул на защиту. Против тайсоновской манеры ведения боя можно было защищаться двумя способами. Первый — постоянное смещение в сторону и назад с попытками отогнать его джебом (не работало до Бастера Дагласа, хотя Тони Такер что-то показал), второй — связывать руки Майка в клинче и давить сверху на шею (условно неплохо получалось у «Костолома» Смита в следующем бою, но тоже не вело к выигранным раундам).

В конечном счете бой свелся к тому, кто нанесет оппоненту тяжелый урон и сделает это раньше. Майк в этом знал толк. Бил в ухо, пытаясь повредить барабанную перепонку. Обратите внимание, что один из таких ударов был нанесен почти основанием кулака. Несколько раз Бербик попытался ударить апперкотом, но не попал. Джебы его претендента не беспокоили, тяжелые хуки Тайсона проходили через защиту. Фактически уже в первом раунде Бербика спас гонг, хотя самые тяжелые удары пришлись по касательной.

Будущий самый молодой чемпион в углу истекал потом, но не от усталости или напряжения — незадолго до боя он подхватил триппер, и после укола антибиотиком с него лился пот как из ведра: «Меня это не беспокоило, я должен был расправиться с Бербиком. К тому же один из моих героев — Кид Чоколат постоянно боксировал с сифилисом».

Кевин Руни потребовал атаки в корпус. Но после первой же атаки в начале второго раунда Тревор оказался на полу. Встал, отзащищался, вроде бы восстановил дыхание... А дальше вы и сами помните. Проникающий тяжелый удар по корпусу и хуки в голову — Бербик держит, спасается в клинче. У него заканчиваются идеи, что еще можно сделать, он просто пускает Майка в ближний бой. Тот пробивает правый по корпусу — куда-то в область почки. Я удивился, что Бербик не согнулся, даже убрал голову от правого апперкота, а обычно все сгибаются и пропускают... Но затем левый хук куда-то в висок, и Тревор начинает падать, вставать, снова падать, рефери Миллз Лайн бросает считать...

Анджело Данди, Рэй Леонард, Хосе Торрес (еще один боксер Каса) поздравляли Тайсона, победу он посвятил своему ушедшему из жизни наставнику, а затем отправился отмечать — всю ночь он ходил с чемпионским ремнем на поясе, пил водку прямо из горла бутылки, напился, разумеется, и отправился показывать знакомым девушкам пояс:

«Это было сумасшествие. Мне было 20 лет, а некоторым моим приятелям вообще 15 или 16, это небольшая разница в возрасте. С чего вдруг все ожидали, что, став чемпионом, я превращусь в уравновешенного и организованного парня, соответствующего званию? Я был всего лишь развлекающимся ребенком!»

Измерять в годах или в боях?

20 лет — это очень круто, но, если не брать тяжелый вес, самым молодым чемпионом стал в 17 лет 5 месяцев Уилфред Бенитес в 1976 году. Но он в 15 лет уже был профессионалом. Из современных боксеров так рано начал только Сауль Альварес.

Есть и другие интересные цифры. Мало учитывать возраст, стоит обратить внимание на то, насколько быстро с момента дебюта в профи боксер добрался до пояса. Флойд Паттерсон, к примеру, имея в активе золото Олимпиады-1952, дебютировал в 17 лет и провел 31 бой почти за четыре года.

Тайсон добрался до чемпионского боя за 1 год 8,5 месяца. 27 боев, 25 КО. Темп изначально был взят очень высокий.

Но, кстати, Леон Спинкс был быстрее. Золотой медалист Олимпийских игр. Затем 1 год 1 месяц с дебюта в профи. Семь боев — и выходит на Мохаммеда Али и забирает пояс WBC. Правда, вернул его Величайшему в реванше, но это уже другая часть истории. Правда, в профи он пошел в 24 года, потому в рекордах его имя не вписано. Но, как по мне, не менее впечатляюще.

Мозес Итаума. Фото Getty Images

Рекорд, который не будет побит?

Дурацкие идеи побить этот рекорд Тайсона все еще посещают людей изредка, но не очень часто. Слишком много факторов должно совпасть...

Для начала боксер в юном возрасте должен уже быть адаптированным ко «взрослому» боксу. Он должен быстро учиться и быстро расти. Мало быть машиной, которая в 13 лет весит под 90 кг, нужно держать удары людей своего веса, не потерять интерес к боксу в 15-16 лет, ну и найти своего тренера и наставника.

Далее, любительский бэкграунд вроде бы может помочь? На первый взгляд — да. Паттерсон и Спинкс после золота Олимпиады шли по ускоренной программе, Василий Ломаченко с двумя олимпийскими медалями высшей пробы хотел уже во втором поединке взять пояс. Ну а Усик — нет. И он не торопился, честно говоря. И на длинной дистанции спустя годы он кажется фигурой более заслуженной, чем Ломаченко. Больших боев у него точно побольше получилось. И не забывайте, что любительский бокс во времена Джо Фрейзера меньше отличался от профессионального, чем сегодня. Значит, большой опыт и награды в любителях не всегда подтверждают квалификацию для будущей звезды в профи.

Наконец, главное — на первых боях все всегда учатся. Растут, определяют стиль, проблемы и точки роста. Тайсон в первом бою и Тайсон спустя год — это два чуть разных боксера. Потому что он дрался часто, в год дебюта провел 15 поединков. Рос не только уровень мастерства — бои выросли от четырех раундов до десяти.

Последний, из кого пытались лепить нового Тайсона, — Моузес Итаума, за три года и 14 боев дошел до чемпионского боя (в августе 2026-го британец проиграл Филипу Хрговичу техническим нокаутом в девятом раунде и не смог завоевать вакантный титул IBF. — Прим. «СЭ»). Тайсон за год провел больше поединков. Ну и сам Моузес как-то сказал: «Я мечтал побить рекорд Тайсона, но уже через пару месяцев после начала профессиональной карьеры понял, что это нереально». Никто не дерется так часто. Никто не растет так быстро. Никто не обладает ресурсами, связями и харизмой, как Кас Д'Амато и Дон Кинг, чтобы убедить всех в том, что у тебя новая звезда и через год ему НУЖНО дать чемпионский бой. Да и зачем это боксерским санкционирующим организациям? Даже если они поверят, им выгоднее дать юному дарованию место в рейтингах после того, как он подерется за второстепенный пояс, затем назначить два отборочных поединка: сперва за вторую строчку, потом за место обязательного претендента — и полгода между каждым из боев сегодня — это реальность. Потом еще чемпиона нужно будет годик подождать. Да, бокс сильно изменился. Герои не те. Не сказал бы, что их совсем нет, но измерять успешность и легендарность мы давно начали по-другому. Не ждите сумасшедших 20-летних чемпионов, точно не в тяжелом весе. Да и в 25, боюсь, свой пояс они будут отмечать не с триппером и бутылкой водки, а с родителями в кафе-мороженое. Такие времена.