Хронология «Рокки»: в каком порядке смотреть все фильмы

Ленты про Рокки Бальбоа известны почти каждому зрителю, хоть немного знакомому не только с фильмами 80-х, но и с кинематографом в целом. История боксера-неудачника, получившего шанс вырваться из гнетущей среды, стала культовой. Дебютная лента франшизы удостоилась трех премий «Оскар» и статуэтки «Золотой глобус», а в 2006 году была включена в Национальный реестр фильмов США.

Помимо этого вышедшая в 1976 году лента сделала из Сильвестра Сталлоне настоящую звезду. Актер фактически стал неразрывно связан с франшизой. Кроме исполнения главной роли, Сталлоне отвечал за сценарии всех лент, в названии которых есть имя Рокки, поставил четыре фильма серии и участвовал в создании двух продолжений, рассказывающих об Адонисе Криде.

Вспоминаем оскароносную франшизу, а также разбираемся, как связаны сюжетные ветки Рокки и Крида.

В каком порядке фильмы франшизы «Рокки» выходили на экраны

Рокки

Год: 1976.

Страна: США.

Режиссер: Джон Г. Эвилдсен.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Рокки», реж. Джон Г. Эвилдсен / United Artists

Рокки Бальбоа — боксер невысокого ранга, далекий от высот и живущий в городке Кенсингтон не самой лучшей жизнью. Днем герой работает на местного криминального авторитета Тони Гаццо, выбивая для того долги, а вечера посвящает тренировкам и выступлениям на ринге. Кроме этого, Бальбоа ухаживает за застенчивой продавщицей в местном зоомагазине по имени Адриана.

Однажды судьба дает, казалось бы, далекому от высот боксеру-любителю настоящий шанс подняться на вершину. Соперник чемпиона мира в тяжелом весе Аполло Крида в последний момент снимается с боя, а сам титулованный боец не желает отменять мероприятие и решает выбрать кого-то из местных. Выбор падает на героя Сталлоне, и тот, пусть не считает себя готовым для оппонента подобного уровня, все-таки соглашается.

Рокки 2

Год: 1979.

Страна: США.

Режиссер: Сильвестр Сталлоне.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Карл Уэзерс, Берт Янг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Рокки 2», реж. Сильвестр Сталлоне / United Artists

Второй фильм франшизы посвящен реваншу двух боксеров. Несмотря на то что Бальбоа не желает возвращаться в ринг, боясь потерять здоровье, обстоятельства складываются иначе. Рокки приходится вновь столкнуться с чемпионом мира.

Рокки 3

Год: 1982.

Страна: США.

Режиссер: Сильвестр Сталлоне.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берджесс Мередит, Мистер Ти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Рокки 3», реж. Сильвестр Сталлоне / MGM/UA Entertainment

Спустя много лет Рокки объявляет о том, что планирует закончить с боксом и уйти на покой. Но все оказывается не так просто. Публичный вызов Бальбоа бросает новый претендент на звание чемпиона — Джеймс Ланг.

Рокки выходит в ринг в неподобающем эмоциональном состоянии из-за того, что у его тренера случился сердечный приступ. Бальбоа проигрывает бой. На помощь герою приходит не кто иной, как бывший соперник Аполло Крид. Именно он берется тренировать боксера после смерти предыдущего наставника.

Рокки 4

Год: 1985.

Страна: США.

Режиссер: Сильвестр Сталлоне.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Дольф Лундгрен, Карл Уэзерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Рокки 4», реж. Сильвестр Сталлоне / MGM/UA Entertainment, UIP Duna

Следующим испытанием на пути легендарного бойца оказывается заокеанская угроза. Боксер из СССР Иван Драго вызывает Рокки на товарищеский бой. Но вместо Бальбоа на ринг выходит ставший его хорошим другом Аполло. Бой заканчивается совсем не так, как рассчитывали герои. И теперь противостояние с Драго превращается для Рокки в настоящую вендетту, в которой он просто не может проиграть.

Рокки 5

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Джон Г. Эвилдсен.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Томми Моррисон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,4.

Фото Кадр из фильма «Рокки 4», реж. Джон Г. Эвилдсен / MGM/UA Entertainment, UIP Duna

Бальбоа в очередной раз решает не возвращаться на ринг. Но сложная финансовая ситуация заставляет его вновь открыть старый зал и заняться тренерской работой. Именно там он встречает молодого боксера по имени Томми Ганн.

Рокки берет под крыло перспективного бойца и начинает уделять его тренировкам все больше времени, что негативно сказывается на отношениях с родным сыном. В какой-то момент подопечный, польстившись на сладкие речи промоутера Тони «Дюка» Эверса, решает переметнуться под крыло последнего. Но вот выйти из тени своего прославленного наставника для Томми оказывается не так легко.

Рокки Бальбоа

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Сильвестр Сталлоне.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Берт Янг, Майло Вентимилья, Антонио Тарвер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Рокки Балбоа», реж. Сильвестр Сталлоне / Sony Pictures Releasing, 20th Century Fox

С событий предыдущего фильма прошло 16 лет. За прошедшее время Рокки, кажется, окончательно отошел от боксерских дел, открыв ресторан. Но однажды герой узнает, что была проведена симуляция, по итогам которой он победил бы в схватке с действующим чемпионом в тяжелом весе Мэйсоном Диксоном. Последнего многие упрекают в незаслуженности звания сильнейшего, ведь якобы у него не было сильной оппозиции на пути к титулу.

Предстоящий героям бой станет проверкой для обоих. Рокки постарается доказать, что все еще способен на многое, а Диксон должен будет убедить зрителей, что достоин называться чемпионом.

Крид: Наследие Рокки

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Райан Куглер.

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филишия Рашад.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Крид: Наследие Рокки», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures, Каро Премьер

Вышедшая в 2015 году лента дала начало новой сюжетной ветке, в которой Рокки отходит на второй план. Центральным героем становится сын старого друга Бальбоа, великого боксера Аполло Крида — Адонис. Рокки занимает позицию тренера в команде новой восходящей звезды бокса. Но не только молодому боксеру придется выстоять в тяжелой схватке: в какой-то момент бывший чемпион в тяжелом весе обнаруживает, что болен. Оба героя должны превозмочь себя, чтобы выстоять под ударами судьбы.

Крид 2

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Кейпл мл.

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Крид 2», реж. Стивен Кейпл мл./ Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Каро Премьер

Проходит несколько лет, Адонис успевает не просто сделать себе громкое имя в мире бокса, но и завоевать титул чемпиона в супертяжелом весе. И, казалось бы, вот она — вершина, но на горизонте появляется новая угроза. Проигравший когда-то Рокки Иван Драго возвращается в игру вместе с сыном Виктором, с которым и должен будет сразиться Крид-младший.

Крид 3

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Б. Джордан.

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс, Вуд Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Крид 3», реж. Майкл Б. Джордан/ Warner Bros. Pictures, United Artists Releasing

Адонис повесил перчатки на гвоздь. Герой решает уделить внимание семье, а впоследствии руководит академией бокса и занимается тренерской работой.

Однако в жизнь Крида возвращается старый друг детства, Дэмиан Андерсон по прозвищу Дама. Именно это появление перевернет жизнь Адониса с ног на голову и заставит его вернуться на боксерский ринг.

Хронологический порядок фильмов о Рокки Бальбоа

Франшиза о Рокки Бальбоа, к которой впоследствии присоединились ленты, рассказывающие историю Адониса Крида, не отличается запутанным таймлайном. Смотреть ленты можно в хронологическом порядке, ведь каждая из них продолжает события предыдущей.

Фото Кадр из фильма «Рокки», реж. Джон Г. Эвилдсен / United Artists

В каком порядке смотреть фильмы франшизы «Рокки»

История Рокки Бальбоа:

«Рокки» (1976);

«Рокки 2» (1979) ;

«Рокки 3» (1982) ;

«Рокки 4» (1985) ;

«Рокки 5» (1990) ;

«Рокки Бальбоа» (2006).

История Адониса Крида: