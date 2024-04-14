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Злоумышленники подожгли машину Дмитрия Кудряшова. Это не первый случай, когда кто-то посягнул на авто боксера

Неизвестные подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшова
Отдел единоборств «СЭ»
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Боксер Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Кудряшов потушил свой BMW X7 самостоятельно.

В пятницу 12 апреля неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль бывшего чемпиона мира по версиям WBC Silver и WBA International в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова. Инцидент произошел в городе Волгодонске Ростовской области, о чем сам Кудряшов рассказал «Известиям».

Принадлежащая Кудряшову BMW X7 была припаркована рядом с жилым домом в районе ТК «Олимп» и Учебно-тренировочного центра Ростовской АЭС на бульваре Великой Победы. Российский боксер полагает, что преступники обладали информацией о том, где он будет находиться в это время. Судя по записи с камер наблюдения, примерно в 8 часов вечера неизвестный подошел к автомобилю, чем-то его облил, а после поджег. Автомобиль сразу вспыхнул, а поджигатель покинул место преступления.

Когда младшие партнеры по тренировкам забежали в раздевалку и сообщили Кудряшову, что его машина горит, боксер уже заканчивал тренировку. Пожарную службу вызывать не стали, так как в спортзале были огнетушители. Кудряшов выбежал на улицу и погасил огонь.

Боксер Дмитрий Кудряшов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я с шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале. Кто это мог быть? Не знаю, просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями. Никак его не порадую, потому что у меня все нормально. Живем дальше», — добавил Кудряшов.

В пресс-службе Ростовского главного комитета МВД уже отчитались о возбуждении уголовного дела. Преступника ищут. Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину.

Дмитрий Кудряшов с&nbsp;женой. Дмитрий Кудряшов не хочет, чтобы его жена развивалась: «Нужно не карьеру делать, а делать из себя женщину»

26 апреля у Дмитрия Кудряшова состоится поединок в рамках турнира «Боксерского клуба РЕН ТВ» против аргентинца Даниэля Робутти. Боксерский вечер пройдет в Москве. Предыдущий поединок Кудряшов провел против американца Деандре Севейджа в марте 2024 года — тогда он победил нокаутом в шестом раунде.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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