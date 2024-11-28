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«Если Тайсон наберет больше веса с мыслью: «Я крупнее, просто раздавлю его», то это не сработает». Звезды бокса — о бое-реванше Фьюри и Усика

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Александр Усик vs Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21 декабря 2024 года
Александр Усик vs Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21 декабря 2024 года.
Фото Reuters
Мнения иностранных боксеров о реванше года.

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде состоится бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Их первый поединок вышел максимально близким. За счет нокдауна и давления в поздних раундах Усик смог вырвать победу раздельным решением судей (115-112, 113-114, 114-113).

В этом материале накануне боя мы собрали мнения боксеров об этом интригующем поединке.

«Если бы я ставил деньги, то поставил бы на то, что будет такой же исход»

Фабио Уордли, английский супертяж:

— Думаю, что будет то же самое: Усик вступит в бой с таким настроем, как он делал во всех своих боях, с узким фокусом, прямо в цель, в точку, не упуская ни малейшего удара, не пропуская шага. Может быть, Фьюри скажет, что его лагерь не был идеальным, или он был не в том месте или не в лучшей форме, или что-то еще, кто знает... Возможно, ему было необходимо проиграть, чтобы вернуться на сто процентов, и, возможно, в этот раз получится другой результат, но если бы я ставил деньги, то поставил бы на то, что будет такой же исход. (Boxing Social)

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

«Тайсон не сможет нокаутировать Усика»

Дюк Маккензи, первый британский чемпион мира в трех весах:

— Фьюри не живет этим спортом. Мы знаем, что Фьюри набирает вес между боями, а затем ему снова приходится избавляться от всего этого груза. Теперь все пытаются сказать нам, что Фьюри станет больше и лучше. «Больше и лучше» не победит Усика.

Если Фьюри наберет больше веса и подумает про себя: «В этот раз я собираюсь запугать Усика, я выйду и раздавлю его, я выдержу его удары, потому что намного крупнее», то это не сработает. Он будет медленнее, он будет более предсказуемым, его будут бить больше и намного раньше... Усик победит и в реванше. Я не понимаю, за счет чего Тайсон Фьюри может его победить. Он не сможет нокаутировать Усика. Этот парень непобедим, поэтому вам придется искать бреши в его броне. (talkBOXING)

Боксер Тони Беллью
Тони Беллью.
Фото Global Look Press

«На этот раз Фьюри будет намного более сообразительным и собранным»

Тони Беллью, британский экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе:

— Фьюри не мог позволить, чтобы над ним издевались. Это застало меня врасплох. Я был одним из немногих аналитиков, который ставил на победу Усика перед их первым боем. Все думали, что Фьюри будет слишком большим, слишком сильным и слишком тяжелым. Я говорил всем, что Усик победит. Я просто не предполагал, что он выиграет, запугивая Тайсона Фьюри. Это застало Фьюри врасплох, и это всех удивило. Ему это снова не сойдет с рук. На этот раз Фьюри будет намного более сообразительным и собранным. Это безумие, что человек весом всего 100 килограммов смог запугать этого монстра.

В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но, в конечном счете, Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам. (Britain's News Channel)

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«Для начала Фьюри надо победить себя. Он знает, как это делать»

Леннокс Льюис, британский/канадский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе:

— Я думаю, Фьюри понял, что ему нужно делать в следующий раз, потому что он не сделал достаточно в первом бою. Ему нужно сделать гораздо больше. Мне он нравится немного более тяжелым в своих поединках и не таким много двигающимся.

Сначала Фьюри необходимо победить себя. Он уже проходил через это, так что я думаю, он сможет это сделать. Он уже падал и поднимался. Фьюри сейчас здесь знает, как вернуться. Ему просто нужно приложить усилия. (5 Live Boxing with Steve Bunce)

Боксер Шон Портер
Шон Портер.
Фото Getty Images

«Фьюри выиграет. Он крупнее Усика»

Шон Портер, американский экс-чемпион WBC и IBF в полусреднем весе:

— Ожидаю, что Фьюри выиграет этот матч-реванш. Он крупнее Усика. И, в отличие от большинства бойцов, знает, как использовать эти габариты, этот размах рук, эту скорость. Думаю, весь поединок пройдет так, как прошла стартовая часть первого боя. У Фьюри в арсенале много вещей, которые сделают его доминирующим в этом бою. Он должен доминировать в этом бою, и он не может позволить застать себя врасплох. (Boxing Scene)

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«Обычно Тайсон давит на соперников и ломает их. Но Усик делает это лучше»

Крис Алгиери, американский экс-чемпион WBO во втором легком весе:

— Это бой, который Фьюри должен проиграть. Мы видели, насколько доминирующим он был в начале и середине первого поединка, но допустил ошибку, его сломали, его разбили. Думаю, Усик повторит свой успех. Обычно Фьюри — это тот парень, который давит на противников и со временем ломает их, но теперь у него есть соперник, который делает это лучше его. У Усика такая сильная воля, что не вижу, как она может угаснуть. (ProBox TV)

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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