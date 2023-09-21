Бывшая жена Бивола: «То, что мне осталось после развода, — это то, что я заработала, будучи женой»

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявила, что ей после развода «осталось не так много, как должно было бы».

«Я искренне не понимаю этих фраз: «оставил», «оставил ей машину» или «оставил ни с чем». В законном браке все, что заработано, — оно общее, если у вас нет брачного договора. То, что мне осталось, — это то, что я заработала, будучи женой. Это все — тоже мое. Каждый из нас что-то заработал, и у каждого что-то осталось после развода. Мне осталось не так много, как должно было бы, потому что меня обманули, а я где-то не уследила. Но у меня все нормально», — сказала Екатерина в соцсетях.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).