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Дэвид Бенавидес подерется с Деметриусом Андраде 24 ноября

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) проведет следующий бой против Деметриуса Андраде (32-0) 24 ноября под эгидой PBC на Showtime PPV. Об этом сообщает инсайдер Джулиус Джулианис.

Бенавидес в прошлом бою победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.
Андраде с 2018 по 2021 год владел титулом чемпиона по версии WBO в среднем весе. В прошлом бою он одолел Деймонда Николсона (26-5) единогласным решением судей (100-88, 100-88, 100-88). Бой состоялся 7 января в Вашингтоне, США.

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