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Сегодня, 23:25

Бой Минеева и Исмаилова по боксу может состояться в мае 2024 года

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова по правилам бокса может состояться в мае следующего года. Об этом сообщил «СЭ» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Минеев и Исмаилов будут драться в Москве, по правилам бокса, — сказал Гаджиев «СЭ». — Сейчас буду с Магой разговаривать, потому что он что-то насчет Даррена Тилла активно качает. Хочу поговорить с Магой на эту тему. Например, когда с Тиллом [бой]? Он же сам говорит, что хочет драться с Минеевым. Мы в этом плане на связи. Посмотрим. Думаю, в таком случае они в мае подерутся. Ну, Рамадан. После Рамадана Мага должен восстановиться. Они должны быть в равных условиях. Значит, как мне кажется, конец мая».

В октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова.

Следующий бой Минеев проведет 18 ноября в Сочи против Ивана Штыркова. Поединок пройдет по правилам кикбоксинга и будет транслироваться на РЕН ТВ.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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