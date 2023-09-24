В штабе Бивола опровергли слова Хирна о том, что россиянин проведет бой в начале декабря

Член тренерского штаба Дмитрий Кириллов отреагировал на слова промоутера Эдди Хирна, который заявил, что россиянин подерется в начале декабря.

«Пока нет ни конкретной даты, ни конкретного соперника. Эдди Хирн говорил про декабрь. Но у него вообще изначально октябрь-ноябрь, а сейчас декабрь. Еще нет конкретного имени и места. Скорее всего, где-то в Абу-Даби. Найдут ли соперника соответствующего уровня? Хотелось бы, чтобы Дмитрий до конца года провел бой», — цитирует Кириллова MMA.Metaratings.ru.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).