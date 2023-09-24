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Джо Джойс сделал заявление после очередного поражения от Чжилэя

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-2) признался, что он рисковал, когда решился на незамедлительный реванш против обладателя временного титула по версии WBO Чжана Чжилэя (26-1).

«Чжан — отличный левосторонний боксер. Он — серебряный призер Олимпийских игр. Его, вероятно, многие избегают. Наверное, это было слишком рискованно. Я не привык драться с левшами. Я давно не дрался с левшами. Чжилэй — отличный боксер. Очевидно, что пойти на такой шаг было слишком рискованно. Я заплатил свою цену», — сказал британский супертяжеловес после поражения.

Чжилэй в реванше нокаутировал Джойса в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

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