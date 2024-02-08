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8 февраля, 13:57

Усик: «Я смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) уверен, что победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Я просто оглянулся на всю проделанную работу: ранний подъем, пробежки, плавание, спарринги — и подумал: «Вау, я проделал хорошую работу». Потом я подумал о том, сколько еще тренировок я проведу и сколько хороших дел сделаю. И когда с божьей помощью я закончу всю эту работу, я смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри.

Видел ли я видео, как Фьюри получил травму? Что изменится? Ничего не изменится. Что случилось, то случилось. Нервничать из-за этого — значит только зря тратить свою энергию. В общем, я не хочу осуждать Тайсона Фьюри, я просто пытаюсь сказать, что так иногда бывает — то, что люди планируют, иногда не совпадает с планами нашего Господа», — приводит слова Усика BoxingScene.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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