Усик: «Я смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) уверен, что победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Я просто оглянулся на всю проделанную работу: ранний подъем, пробежки, плавание, спарринги — и подумал: «Вау, я проделал хорошую работу». Потом я подумал о том, сколько еще тренировок я проведу и сколько хороших дел сделаю. И когда с божьей помощью я закончу всю эту работу, я смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри.

Видел ли я видео, как Фьюри получил травму? Что изменится? Ничего не изменится. Что случилось, то случилось. Нервничать из-за этого — значит только зря тратить свою энергию. В общем, я не хочу осуждать Тайсона Фьюри, я просто пытаюсь сказать, что так иногда бывает — то, что люди планируют, иногда не совпадает с планами нашего Господа», — приводит слова Усика BoxingScene.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.