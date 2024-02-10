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10 февраля, 12:48

Бетербиев: «Я пересекался с более серьезными соперниками, чем Смит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу над британцем Каллумом Смитом.

«Не хочу умалять его заслуг. Но этот человек поднялся в полутяжелый вес из второго среднего, одержал две победы и сразу же получил шанс побороться за три трофея. Мне кажется, это не очень справедливо. Хотя для него это очень хороший шанс. Фактически ты только перешел в новую категорию и в кратчайшие сроки имеешь возможность забрать всё. На мой взгляд, я ранее пересекался с более серьезными соперниками, чем Смит. И во многом потому, что большую часть карьеры он провел в другом дивизионе и поднялся совсем недавно», — приводит слова Бетербиева RT.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO, победив Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед м ни одного поражения.

Ранее стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира между Бетербиевым и чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрия Бивола назначен на 1 июня.

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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