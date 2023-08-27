Усик: «Готов подраться с Фьюри завтра»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик ответил на вопрос, когда он готов подраться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Я готов завтра. В следующем бою я готов драться с Тайсоном Фьюри. Но готов ли он? Не знаю», — сказал украинец после боя.

Усик провел успешную защиту поясов в бою с Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал британца в девятом раунде поединка за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.