Хасим Рахман: «Верю, что на этот раз Усик победит Фьюри досрочно»

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман (50-9) считает, что украинский боксер Александр Усик досрочно победит британца Тайсона Фьюри в реванше.

«Верю, что на этот раз Усик победит досрочно. Он теперь знает, что ему по силам потрясти и уронить Фьюри. То есть в нем будет еще больше уверенности. Поэтому я и ставлю на досрочку. Мне кажется, что на результат реванша сильно повлияет Деонтей Уайлдер. Считаю, что Фьюри и Уайлдер нанесли максимальный урон друг другу в своей трилогии. А после этого от них прежних остались только тени», — приводит слова Рахмана Boxing Scene.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.

Второй бой тяжеловесом состоится в ночь с 21 на 22 ноября в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring. Начало — в 1.30 по московскому времени.