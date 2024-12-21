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Тайсон Фьюри — Александр Усик: трансляция боя в прямом эфире

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. Ориентировочное время начала — 1.30 мск. На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша не запланировано.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Тогда украинский боксер победил раздельным решением судей и лишил британца пояса WBC. В июне Александр добровольно отказался от титула IBF из-за подготовки к реваншу с Тайсоном.

Фьюри (36 лет) имеет профессиональный рекорд 34-1-1. Усик (37 лет) пока идет без поражений на профессиональном уровне — 22-0.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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