Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:04

Генри Сехудо: «Если Усик победит Фьюри, то это немного навредит боксу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, на кону которого будут стоять титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

«Если смотреть на этот бой в целом, кого бы я хотел видеть победителем, то я бы хотел, чтобы Тайсон Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Но когда дело доходит до техники, тактики и реальных навыков, [Усик] - лучший. Если Усик победит, мне не хочется этого говорить, но это немного навредит боксу... Он не такой яркий и харизматичный, как Тайсон Фьюри. А вот кто раскрутит спорт гораздо больше, так это Тайсон.

Также еще есть большой бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — боксеры хотят увидеть этот поединок. Это был бы самый большой бой в истории Великобритании», — приводит слова Сехудо Bloodyelbow.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый бой Фьюри и Усика прошел в мае 2024 года и завершился победой украинского спортсмена раздельным решением судей.

Реваш состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде на «Кингдом Арене». Ориентировочное начало — в 1.30 по московскому времени.

Источник: Bloodyelbow
Бокс
Александр Усик
Генри Сехудо
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Популярное видео
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тайсон Фьюри — Александр Усик: трансляция боя в прямом эфире

Райан Гарсия считает, что Усик и Фьюри проведут третий бой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости