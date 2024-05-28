Уайлдер: «У Усика украли победу нокаутом над Фьюри»

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Я думаю, это был отличный бой. Я был в раздумьях, не знал, кто победит. Обычно побеждает тот, кто сильнее бьет, и у Александра удары были сильнее. В девятом раунде у него совершенно точно украли победу нокаутом. Фьюри подарили (шанс восстановиться)» — сказал Уайлдер Boxing Social.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.