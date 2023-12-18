Турнир по боксу с боями Бивола, Уайлдера и Джошуа: дата и время начала

23 декабря, в субботу, на территории спортивной площадки «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир. В основном карде вечера бокса российский чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром.

В главном событии турнира двукратный чемпион мира в супертяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа подерется с представителем Швеции Отто Валлином.

Первые бои турнира по боксу в Саудовской Аравии начнутся в 16.00 по московскому времени. Кроме вышеперечисленных поединков, зрители также увидят противостояния: Деонтей Уайлдер (США) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия), Арсланбек Махмудов (Россия) — Агит Кабайел (Германия) и другие.

Бесплатная видеотрансляция боя Бивол — Артур пройдет в прямом эфире на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Она начнется в 23.25 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию боксерского турнира в Эр-Рияде.