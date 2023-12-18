Эдди Хирн готов предложить Дэвису 20 миллионов долларов за бой с Хейни

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что согласен заплатить регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0) больше 20 миллионов долларов за бой с чемпионом мира в двух весовых категориях Девином Хейни (30-0).

«У нас есть несколько крупных предложений для Джервонта Дэвиса, но, если он не хочет боя, мы мало что можем сделать, — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. — Правда ли, что «Танк» отклонил предложение в 20 миллионов долларов? Я хочу предложить ему большую сумму, но его команда не хочет вести переговоры».

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал новым чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.