Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:56

Бой между Биволом и Бетербиевым может состояться летом 2024 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев могут выйти на ринг в объединительном поединке летом следующего года.

«Бой был указан в контракте Дмитрия с промоутером RCC. Его проведение возможно летом 2024 года», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

23 декабря Бивол проведет бой против британца Линдона Артура, а 13 января 2024 года Бетербиев в Канаде сразится с британцем Каллумом Смитом.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир по боксу с боями Бивола, Уайлдера и Джошуа: дата и время начала

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости