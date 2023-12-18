Бой между Биволом и Бетербиевым может состояться летом 2024 года

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев могут выйти на ринг в объединительном поединке летом следующего года.

«Бой был указан в контракте Дмитрия с промоутером RCC. Его проведение возможно летом 2024 года», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

23 декабря Бивол проведет бой против британца Линдона Артура, а 13 января 2024 года Бетербиев в Канаде сразится с британцем Каллумом Смитом.