Турнир «IBA.PRO 10» в Петербурге с главным боем Кузьмин — Халидов перенесен с 7 на 6 октября

Турнир «БЕТСИТИ IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге перенесен с 7 на 6 октября. В главном поединке шоу встретятся россияне Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5).

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста объяснил причины переноса:

«Мы всегда находится в диалоге с основным телевещателем. И наши уважаемые коллеги, высоко оценив уровень предстоящего события, предложили нам лучший временной слот, но на день раньше. Таким образом, «БЕТСИТИ IBA.PRO 10» состоится 6 октября, но локация не изменится — КСК Арена в Санкт-Петербурге. С нетерпением ждем это событие. Гарантирую, будет очень ярко и зрелищно», — приводит слова промоутера пресс-служба IBA.PRO.

В соглавном событии «IBA.PRO 10» пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4).