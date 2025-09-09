Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

9 сентября 2025, 16:24

Бивол объяснил, почему считает Альвареса небольшим фаворитом в бою с Кроуфордом

Руслан Минаев

Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением, как может пройти бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Стиль Теренса будет неудобным для Канело. Но весовая категория не является преимуществом для него. У Альвареса больше шансов победить — он крупнее, у него также хорошая защита. Хотя и у Кроуфорда тоже есть хорошие стороны. Скажу так, Саулю нужно будет приложить меньше усилия, чтобы выиграть, нежели Теренсу», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Бокс
Теренс Кроуфорд
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Отравившиеся на вечеринке в Подмосковье могли употреблять наркотики
Мбаппе и Холанн — наследники Роналду и Месси? Сравнение достижений двух бомбардиров
В Крыму предупредили о возможных отключениях электричества
Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Турнир «IBA.PRO 10» в Петербурге с главным боем Кузьмин — Халидов перенесен с 7 на 6 октября

Джо Роган: «Майк Тайсон и Флойд Мейвезер не любят друг друга»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости