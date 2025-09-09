Бивол объяснил, почему считает Альвареса небольшим фаворитом в бою с Кроуфордом

Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением, как может пройти бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Стиль Теренса будет неудобным для Канело. Но весовая категория не является преимуществом для него. У Альвареса больше шансов победить — он крупнее, у него также хорошая защита. Хотя и у Кроуфорда тоже есть хорошие стороны. Скажу так, Саулю нужно будет приложить меньше усилия, чтобы выиграть, нежели Теренсу», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.