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Халидов — о бое с Кузьминым: «Готов доказать, что я не только лучший тяжеловес в кулачке, но и сильнейший боксер»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский тяжеловес, бывший чемпион лиги «Наше Дело» Мурад Халидов прокомментировал «СЭ» предстоящий бой по правилам бокса против Сергея Кузьмина.

«Поединок с Кузьминым — это отличный шанс показать, чего я стою именно в профессиональном боксе. Сергей — сильный и опытный соперник, но я готов продемонстрировать, что мой бокс на другом уровне. Победа над таким соперником будет отличным шагом к еще более высокому уровню. И пусть меня до сих пор многие недооценивают, я уже готов доказать, что я не только лучший тяжеловес в кулачке, но и сильнейший боксер», — сказал Халидов «СЭ».

Кузьмин и Халидов возглавят турнир IBA.PRO 10, который пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге.

Согласно BoxRec, на счету Кузьмина в профессиональном боксе 19 побед и 2 поражения, у Халидова — 10 побед и 0 поражений.

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