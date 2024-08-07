Турки Аль-Шейх: «После поражения от Бивола Альварес ищет только легкие бои»

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх ответил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2), который заявил, что Аль-Шейху следует принять его условия, если он хочет с ним работать.

«Я слышал, что Канело сказал, будто уважает меня, но ему не нравится, как я веду дела, – написал саудит в соцсети X. – Что касается его уважения ко мне – мне все равно, уважает он меня или нет.

А что касается того, как я веду свои дела – я знаю, почему это ему не нравится. Потому что я всегда выбираю только большие бои по справедливым ценам. А тому, кто любит легкие бои, это, конечно, не может понравиться.

Я знаю, что он чувствовал после поражения Биволу, и с тех пор он ищет легкие бои. Но я не тот, кто боится организовать бой с Бенавидесом или Кроуфордом.

Поэтому я знал, что он тратит наше время и оправдывается большими суммами денег. А я продолжаю свой путь к большим боям, которые служат боксу, а он – к легким боям, предназначенным только для шоу».

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.