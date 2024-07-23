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Сегодня, 09:57

Тревор МакКумби получил травму, бой с Плантом перенесен

Давид Хачатрян
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Непобежденный боксер Тревор МакКумби (28-0) получил повреждение правого глаза во время подготовки к бою с экс-чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (22-2), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппингер в соцсети X.

Таким образом, поединок МакКумби и Планта, который должен был состояться 17 августа, будет перенесен на более поздний срок.

Плант в прошлом бою проиграл Дэвиду Бенавидесу (29-0) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

МакКумби выступает на ринге с 2010 года. На его счету 21 победа нокаутом.

Бокс
Тревор МакКумби
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